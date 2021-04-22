السكة الحديد تعلن معدلات تأخير قطارات الوجهين البحري والقبلي

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أن معدل تأخيرات القطارات شهد تراجعًا كبيرًا، وذلك خلال اليوم الخميس، حيث تم التشديد من قبل رئيس الهيئة المهندس مصطفى أبو المكارم على ضرورة الالتزام بمواعيد التشغيل وعدم التهاون مع أى مقصر تجاه عمله.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مواعيد التأخيرات وصلت إلى ذلك الحد بسبب أعمال التطوير التي تشهدها السكة الحديد من تجديد نظم الإشارات.

وأعلنت أن معدل تأخيرات القطارات خلال اليوم الخميس جاء كالتالي:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة : خط

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها منتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وكان قد اعلن اكد رئيس هيئة السكك الحديدية، على أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو تحقيق الأمان والسلامة لجمهور الركابوعدم تعرضهم لأى أذي خلال المرحلة المقبلة ًذلك من خلال بذل قصاري الجهد لإنجاز مشروعات تطوير السكك الحديدية.



وأضاف المهندس مصطفي أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، عبر صفحة هيئة السكة الحديد الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، إنه سيتم استكمال مسيرة العمل فى خطة التطوير الخاصة بتحديث الاشارات والمزلقانات وكذلك استخدام الاصول الثابتةوالمتحركة لمرفق السكك الحديدية.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة تطوير العنصر البشرى والعمل على رفع كفاءته من خلال عقد التدريبات المستمرة، وتأهيله فنيا وعلميا، إليجانب ذلك العمل على غرس روح الولاء بداخل كافة العاملين فى السكة الحديد وذلك للوصول إلي المستوي المطلوب من الانتماء لهيئة السككالحديد وهو ما يعود بالنفع على المرفق.

وأشار المهندس مصطفي أبو المكارم، إلي أن تقدم مستوي مرفق السكك الحديدية، يتطلب تضافر جهور العاملين فى الهيئة وبذل قصاريجهدهم من أجل الوصول إلي مستوي العمل المنشود، لافتا إلي أن سياسة وزارة النقل تعتمد على توفير السلام والأمان لجمهور الركابوتوفير حياه كريمة لهم.