الإفطار على مرتين.. نصائح لتناول الطعام وتنظيم شرب المياه في رمضان

تعليمات مهمة لمرضى السكر

استكمالا لسلسلة النصائح التي تقدمها كلية الصيدلة جامعة حلوان خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور سامح سرور عميد الكلية، والدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قدمت اليوم الكلية مجموعة من النصائح لتناول الطعام بطريقة صحيحة.

تتضمن هذه النصائح التي قدمتها اليوم الخميس الدكتورة إيمان رأفت التالي:



- أن يكون الافطار على التمر والماء وشرب كميات قليلة من الشوربة الدافئة.

- الاستفادة من استراحة صلاة المغرب ثم تناول وجبة الإفطار.

- مراعاة أن تكون وجبة الإفطار متوازنة وتحتوي على البروتينات والنشويات والخضروات، والعناصر الغذائية المتكاملة.

-يفضل تقسيم وجبة الإفطار على مرتين.

-بين الافطار والسحور يفضل تناول الفواكه الطازجة والمجففة.

-شرب العصائر الطبيعية وتجنب العصائر الصناعية والمحلاة بالسكر، وتناول كميات كبيرة من المياه.

- أن يراعى فى وجبة السحور تناول الخس والخيار والخضروات الورقية، ومنتجات الألبان الجبن والزبادي، وكذلك البقوليات مثل الفول، والخبز.

كما قدمت نصائحها لمرضى السكري الجزء الثاني وتتمثل النصائح في:

-الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون وعدم تناول الأطعمة المقلية.

- بعد الإفطار يجب الحرص على تناول نسبة عالية من الماء لتعويض السوائل التي فقدها الجسم خلال اليوم.

- يجب التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومنها الشاي والقهوة إلى جانب المشروبات الغازية أيضا .

- استبدال أنواع العصائر بالفواكة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.

- استبدال الخبز الأبيض بالخبر الذي يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة كالخبز الأسمر وأيضا خبز الشوفان .

٦- تأخير وجبة السحور.

أما بالنسبة إلى تنظيم المياه فقدمت هذه النصائح:

1- ضرورة تناول 2 : 3 لتر يومياً من المياه للحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم

2- تناول 3 تمرات عقب آذان المغرب ثم اشرب كوب من الماء الفاتر.

3- عدم شرب الماء دفعة واحدة عقب آذان المغرب مباشرة.

4-عقب الإفطار تناول كوبان من الماء كل ساعتين ليتم توزيع كمية الماء المطلوبة خلال ساعات الإفطار.

5- عدم تناول كميات كبيرة من المياه خلال وجبة السحور حتى لا يؤدى إلى توعك معوى.

6- شرب كميات من العصائر لا يغني عن تناول المياه لذا يجب الحرص على تناول الفواكه والخضروات.