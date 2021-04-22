الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مؤلف «النمر»: «سينرجي» تطلب منا دائما أعمالا هادفة تليق بالجمهور

محمد صلاح العزب
محمد صلاح العزب

أكد السيناريست محمد صلاح العزب، أنه محظوظ بالتعامل مع شركة كبيرة مثل سينرجي، لمعرفتها الجيدة بعقليه المشاهدين، معقبا: “تعمل معنا دائما على توفير كافة التسهيلات لإخراج أعمالنا على الطريقة التي تحترم من خلالها عقليه المشاهدين”.

وقال العزب لـ"الدستور": “دائما ما نجد اهتمام كبير عند تحضيرنا لأي عمل نقدمه معها فهذا العام حققت لنا الشركة كل ما قمنا بطلبه في أحداث مسلسل النمر وذلك لإظهار العمل على أفضل شكل ممكن، فالشركة قامت بعمل لوكيشن خاص بالمسلسل الذي يجسد شخصيته محمد عادل إمام من أجل إظهار العمل بطريقه محترفة ترضي المشاهدين عند رويتهم للعمل”.

وأوضح العزب، أن الشركة تعمل في كل مرة على التحدث معنا على اختيار وتقديم الأعمال الهادفة والتي تليق بمستوى وعقلية الجمهور في إطار من الحرية في اختيارنا للموضوعات التي نقدمها، وهذا أمر جيد للغاية.

واختتم العزب معبرا عن سعادته بالأعمال الوطنية التي تقدمها الشركة هذا العام والتي تحس المشاهدين على التفكير بشكل عقلاني ضد أعداء هذا الوطن، وهذا أمر وطني يعود بنا للأعمال التاريخية التي عايشناها طوال عمرنا في الماضي.

ويقدم العزب هذا العام مسلسل النمر الذي يُعرض يوميًا، ثلاث مرات عبر قناة الحياة، حيث يبدأ العرض الأول في تمام الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحًا، ثم الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا. مسلسل النمر يُعرض أيضًا 4 مرات عبر قناة الحياة دراما، للسماح للجمهور بمشاهدته بشكل مميز، كما يتوافر المحتوى بالكامل وبدون إعلانات عبر منصة «واتش إت» للجمهور للمشاهدة في أي وقت ومن كل مكان .

المسلسل من بطولة باقة من النجوم، يأتي في مقدمتهم الفنان محمد إمام، والفنانة هنا الزاهد، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، ومحمد رياض، وعلاء مرسي، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف، ومحمد محمود، وأحمد حلاوة، وخالد أنور.

تدور أحداث مسلسل النمر، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2021، على قناة الحياة، حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، حيث يجسد الفنان محمد إمام شخصية صعيدية، ويدخل في صراعات كبيرة مع كبار التجار خلال أحداث المسلسل، حول تجارة وصناعة الذهب.

إمام فنانة التاريخية متهم الحرية الوطنية مكان جسد تسهيل خالد

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