الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة بني سويف ترد على فيديو جودة مياه الشرب

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أصدرت محافظة بني سويف، اليوم، بيانا بشأن فيديو متداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بخصوص شكوى من جودة مياه الشرب بأحد منازل قرية الفقاعي بمركز ببا.

وكلف على الفور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف مسئولي الوحدة المحلية باصطحاب المختصين من شركة المياه والصرف الصحي لبحث المشكلة على الطبيعة وسرعة اتخاذ اللازم.

وعلى الفور انتقلت لجنة فنية على الفور إلى القرية موقع الشكوى للفحص على الطبيعة، وتم الدفع بفريق الصيانة بشركة مياه الشرب، وبالمعاينة تبين أنه لا يوجد بالقرية أي مشكلة بالمياه، وتم أخذ عينة من أماكن متفرقة بالمنطقة وبتحليلها تبين أنها سليمة ومطابقة للمواصفات.

وبالانتقال إلى منزل المواطن صلاح ربيع جابر “صاحب الفيديو المتداول” تبين أن المنزل قديم مهجور وغير مسكون، وأن خط المياه موصل على وصلة مياه منزلية حديد قديمة داخل المنزل  1/2 بوصة متهالكة ومليئة بالصدأ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والصيانة لحين قيام المواطن بتغيير التوصيلة من حديد لبلاستيك.

 

بني سويف سويف محافظ فيديو الفقاعى

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