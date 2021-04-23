بالأرقام.. جهود الدولة في تطوير العشوائيات

في تصريح إيهاب حنفي، الأمين العام لصندوق تطوير العشوائيات برئاسة مجلس الوزراء، قال إن “لفظ المناطق العشوائية مش هيبقى موجود إن شاء الله وهيبقى التطوير العمراني لأننا حلينا مشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة”، ربما يظن البعض أن هذا الكلام كان مجرد خيال منذ سنوات مضت ولكن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وعزيمته وإرادته التي بها استطاع أن يغير ما ظل موجود وراسخًا لاعوامًا مضت ليصبح لحلم واقعًا وتنتهي أزمة العشوائيات بالفعل التي كانت تؤرق الملايين.

ـ تكلفة تطوير العشوائيات

فمن خلال توفير مسكن ملائم لسكان العشوائيات ليتحقق لهم الحياة الكريمة التي كانوا يطمحون فيها ولكن لم تكن في استطاعتهم تحقيقه، عندما قررت الدولة تخصيص مبلغ 26.9 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وتم تنفيذ 177 ألف و500 وحدة سكنية في نحو 298 منطقة.

وفي تصريحات الأمين العام لصندوق تطوير العشوائيات برئاسة مجلس الوزراء، أوضح أنه يجرى تنفيذ نحو 34700 وحدة في نحو 59 منطقة أخرى، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضي المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه، ومعلنًا أنه كان يوجد 357 منطقة عشوائية، جرى تطوير 312 منطقة منها، ويتبقى 45 منطقة فقط، يتم العمل عليها حاليا ومن المخطط أن تنتهي أعمال التطوير بتلك المناطق بنهاية 2021.

ـ توفير مساكن بديلة لأهالي سكان العشوائيات

ومن خلال هدم المساكن القديمة غير الآمنة وجهت الدولة كامل قوتها لتوفير المساكن البديلة لسكان العشوائيات لتوفر لهم الحياة الكريمة التي يطمحوا لها، من خلال توفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل مناسب لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها.

وحيث يتم حصر العقارات العشوائية أو الآيلة للسقوط غير الآمنة والصادر بشأنها قرارات إزالة وإزالتها وبناء غيرها لتكون مناطق حضارية جديدة سواء في نفس المكان مثل تل العقارب والذي بنيت مكانه روضة السيدة التي تم بناءها على مساحة المنطقة القديمة بالكامل بطابع معماري يتناسب مع طبيعة السيدة زينب، وتضم تضم 816 وحدة سكنية 198 وحدة تجارية، وتم تسكين 580 أسرة في هذه الوحدات التي كانت مفروشة ومجهزة بكافة الخدمات والمرافق.

وفي تطوير أخر يتم بناء مساكن جديدة في مناطق أخرى مثل مشروع الاسمرات بمراحل الثلاثة بحي المقطم، والذي تم بناءه ليضم المباني الخدمية منها مجمع مدارس لمراحل التعليم المختلفة، دور حضانة، مراكز طبية ووحدة صحية ومركز رياضي وملاعب مكشوفة، نقطة شرطة ومطافي وإسعاف وهيئة بريد، وعدد من الاسواق الحضارية ومخابز ومركز تدريب وصيانة.

ـ دور وزارة التضامن في المساكن بديلة العشوائيات

ولم تكتف القيادة السياسية بتطوير أو إزالة المناطق العشوائية غير الآمنة فقط أو بتوفير المساكن البديلة للسكان، بل أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية؛ إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

وتستهدف هذه المبادرة كافة المناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات على المستوى القومي، وكانت البداية بحي الأسمرات حيث تم تنفيذ برنامج لرفع وعي جميع طلاب مدارس حي الأسمرات بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات.