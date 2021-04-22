يوسف الأسدي: «الطاووس» نقطة انطلاقي الحقيقة.. ورؤوف عبدالعزيز صاحب فضل

عبر الفنان الشاب يوسف الأسدي عن سعادته الغامرة بردود الأفعال التي تلقاها عن شخصية "توفيق" التي يقدمها خلال السياق الدرامي بمسلسل "الطاووس" تحت إدارة المخرج رؤوف عبد العزيز، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الشارع المصري، مشيرة إلي أنها فاقت كل توقعاته مع حديث الجمهور عن نجاح مسلسل الطاووس، حيث قدم رؤوف عبد العزيز عدد من الوجوه الجديدة والوجوه التي شاركت في عدة أعمال سابقة منهم يوسف الأسدي.

يوسف الأسدي يتألق في الطاووس

وأكد الأسدي، أنه يدين بالفضل في اختياره لتقديم لهذا الدور للمخرج رؤوف عبد العزيز، صاحب البصمة والرؤية المختلفة، نظرا لأن هذه الدور صعب وجديد عليه تماما، ومختلف عن كل الأدوار التي قدمتها قبل ذلك، ويحتاج إلى مخرج يكون واثق فيه بدرجة كبيرة جدا.

وأشار الفنان الشاب يوسف الأسدي، إلى أنه يعتبر مسلسل "الطاووس" بمثابة نقطة الانطلاقة الحقيقة بالنسبة له في مجال التمثيل، على الرغم من كونه شارك خلال السنوات الماضية في العديد من الأعمال الدرامية، ولكن الطاووس قدمه بشكل جديد على الجمهور.

أبطال مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر أمس الأربعاء حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل الطاووس بعد التحقيق مع المسئولين عن إنتاجه، حيث تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.

مسلسل الطاووس يعيد الفنان السوري جمال سليمان للساحة من جديد تحت إشراف المخرج رؤوف عبد العزيز الذي أقنعه بالفكرة ويدور المسلسل حول خريجة جامعية من أسرة فقيرة تعمل في وظيفة بسيطة بإحدى الفنادق وتتعرف على زميلة لها تقنعها بالسفر إلى أحد المدن الساحلية للعمل بها وتقنع الفتاة أسرتها التي تعولها والمكونة من أب مريض وأخت مطلقة ومعها طفلة بالسفر وهناك تتعرض لواقعة اغتصاب عقب تخديرها من قبل مجموعة شباب من الطبقة الثرية وتناضل بعد أن خسرت كل شيء ويحاول جمال سليمان مساعدتها في إعادة حقها من جديد.