حسين زين يلتقى فريق عمل برنامج «بيت للكل» في ماسبيرو

التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بفريق عمل برنامج بيت للكل ووجه لهم التحية والتقدير للجهد الرائع المبذول لخروج البرنامج بهذا الشكل المتميز الذى يؤكد مهنية وتميز القائمين على البرنامج.

وقال حسين زين إن البرنامج يعد أول وأكبر إنتاج عربي مشترك بين مصر والأردن والعراق وفلسطين ويقدم قوالب إعلامية متميزة تسهم في تنمية الوعي نحو مختلف قضايا الوطن العربي.

وتمنى زين لفريق عمل برنامج بيت للكل مزيدا من التفوق والتألق وتقديم محتوى إعلامي يحظى برضا المشاهد المصري والعربي.

ومن جانبهم قدم فريق العمل الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام لدعمه فريق عمل البرنامج مؤكدين على مواصلة كل جهد بتقديم إعلام مهني يحترم عقل المشاهد ويزيد من الوعى المجتمعي وتنوير العقول والعمل على تحقيق استمرارية نجاح البرنامج.

البرنامج يبث عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة في توقيت واحد في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وأيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

والبرنامج تقديم شافكي المنيري من مصر، ولميس عبد الكريم من العراق، وكاثي فرج من الأردن، وضحى الشامي من فلسطين، والبرنامج من إخراج أحمد وهدان.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، قد أعلنت استعدادها لإطلاق أول وأكبر برنامج تليفزيوني عربي مشترك بينم مصر، وفلسطين والأردن والعراق، باسم "بيت للكل"، والذي يهدف إلى تقديم رسالة إعلامية تحمل رؤى الدول العربية المشاركة تجاه كافه القضايا.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق البرنامج، وكان هناك إعداد وتنسيق كبير منذ فترة بين الهيئات الإعلامية بالدول المشاركة في البرنامج، والذى يتضمن العديد من الفقرات المتنوعة المصحوبة بتقارير ميدانية من الدول الأربع المشاركة، تمتزج فيها عناصر الجدية، والإبهار، والمتعة، والترفيه.

ويشترك في تقديم البرنامج نخبة كبيرة متميزة من مقدمي البرامج من الدول الأربع المشاركة في البرنامج الذي يبث عبر القنوات الرئيسية بهذه الدول ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتم بث برنامج "بيت للكل" يوم الجمعة من كل أسبوع وفي توقيت موحد العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف البرنامج خلال حلقاته التي تذاع بشكل أسبوعي كل يوم جمعة عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة، كما يقدم العديد من القضايا التي تهم الشأن المصري والعربي.