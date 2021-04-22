حملات أمنية لتحقيق الانضباط في شوارع مطروح

نظمت مديرية امن مطروح حملات أمنية لتحقيق السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط بالشارع المطروحي، وأسفرت الحملة خلال 5 أيام عن ضبط 60 قضية تموينية ما ببن غلاء أسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وبيع بأزيد من الأسعار وعدم الإعلان على الأسعار وبيع لحوم دون غطاء وعدم حمل شهادات صحية.



وحرر قسم مرافق مطروح 72 محضرا اشغال طريق وبائعين متجولين ومحاضر مخالفات بيئية بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية (كمامة) وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة لإشغال أكثر من 50% وعدم إعلان عن أسعار.

وتمكنت إدارة مرور مطروح من ضبط 1525 مخالفة مرورية متنوعة و5 مخالفات سير أثناء الحظر.