الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدا.. خالد الصاوي ضيف «بيت للكل»

خالد الصاوي
خالد الصاوي

يستضيف غدا الجمعة برنامج بيت للكل في ثاني حلقاته، الفنان خالد الصاوي.

كما تحتفل الحلقة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في العاشر من رمضان والتي استعادت فيها القوات المسلحة المصرية الباسلة الأرض والكرامة وتحرير أرض سيناء الغالية وتقدم الحلقة مشاهد وبطولات لتلك الانتصارات المحفورة فى قلب كل مصري وعربي.

البرنامج يبث في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على القنوات الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار كما يذاع عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة في نفس التوقيت الأردن والعراق وفلسطين، وأيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

واستضاف البرنامج في أولى حلقاته النجم أحمد عز، وناقشت الحلقة حياتنا في ظل فيروس كورونا، وإعادة اكتشاف المواطن العربي لذاته وكيف واجهت الدول تلك الجائحة. 

 البرنامج يبث عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة في توقيت واحد في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وأيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

والبرنامج تقديم شافكي المنيري من مصر، ولميس عبد الكريم من العراق، وكاثى فرج من الأردن، وضحى الشامي من فلسطين، والبرنامج من إخراج أحمد وهدان.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، قد أعلنت عن استعدادها لإطلاق أول وأكبر برنامج تليفزيوني عربي مشترك بينم مصر، وفلسطين والأردن والعراق، باسم "بيت للكل"، والذي يهدف إلى تقديم رسالة إعلامية تحمل رؤى الدول العربية المشاركة تجاه كافه القضايا.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق البرنامج الجمعة المقبلة، وكان هناك إعداد وتنسيق كبير منذ فترة بين الهيئات الإعلامية بالدول المشاركة في البرنامج، والذى يتضمن العديد من الفقرات المتنوعة المصحوبة بتقارير ميدانية من الدول الأربع المشاركة، تمتزج فيها عناصر الجدية، والإبهار، والمتعة، والترفيه.

ويشترك في تقديم البرنامج نخبة كبيرة متميزة من مقدمي البرامج من الدول الأربع المشاركة في البرنامج الذي يبث عبر القنوات الرئيسية بهذه الدول ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتم بث برنامج "بيت للكل" يوم الجمعة من كل أسبوع وفي توقيت موحد العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف البرنامج خلال حلقاته التي تذاع بشكل أسبوعي كل يوم جمعة عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة، كما يقدم العديد من القضايا التي تهم الشأن المصري والعربي.

خالد الصاوي برنامج بيت الكل شافكي المنيري الهيئة الوطنية للإعلام

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