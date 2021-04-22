نجيب زاهي زركش الحلقة 9.. شريف دسوقي يقود شبكة في منزله

تصاعدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني المذاع على قناة "ON "، وDMC، وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة، التي بدأت بقيام "نجيب باشا" بقراءة المذكرات والخطابات الخاصة ب"شفيقة" التي تجسدها الفنانة هالة فاخر، واكتشف خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل نجيب زاهي زركش خلال قراءته لها بوجود جوابات متبادلة بينها وبين شخص يدعى "حسان برنيطة" حول نجلها "مسعد" الذي يجسده الفنان الشاب رامز أمير.

وطلب "نجيب" من "طريف" الذي يجسده الفنان محمد محمود، الوصول إلى "حسان برنيطة" بأي طريقة وإحضاره إلى القصر لمقابلته، وبالفعل استطاع أن يصل "طريف" إلى "برنيطه" الذي يجسده الفنان شريف دسوقي الذي ظهر خلال أحداث الحلقة كضيف شرف، بدور رجل سيئ السُمعة يدير شبكة دعارة من داخل منزله عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن ثم يصطحب "طريف" "برنيطة"، متجها إلى القصر لمقابلة "نجيب باشا"، الذي يسأله عن السر وراء علاقته ب"شفيقة"، ليخبره "برنيطة" أنه كان يعمل مع شفيقة في الكباريه وأنها استأمنته وطلبت منه مراعاة طفل منذ ٣٠ عاما يدعى "مسعد" مقابل حصوله على أموال، إلا أنه كان يستغلها ووضع الطفل داخل ملجأ، مما أثار غضب "شفيقة" وجعلها تنتقم منه وتسببت في حبس برنيطه لمدة ٣ سنوات.

"سعيد ومسعد وسعد" يكتشفون تلاعب في حسابات مول "نجيب"

وفي مشهد آخر من الحلقة 9 من مسلسل نجيب زاهي زركش، ظهر الثلاثي "سعيد ومسعد وسعد" أثناء تأدية عملهم في قطاع الحسابات المالية الخاصة بمول نجيب، ويكتشف "سعيد وسعد" عن وجود بعض التلاعب في أوراق الحسابات المالية، وعن رغبتهم في تهديد من يقوم بذلك وأخذ منه نقود، يستمع إليهم "مسعد" ويحاول أن ينصحهم بعدم فعل ذلك، وتوصلوا في النهاية بإبلاغ "نجيب" بذلك الأمر.

هل ستقع "نانسي" في حب "مسعد"

في مشهد آخر من مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 9 تذهب "نانسي" التى تجسدها الفنانة الشابة رنا رئيس، إلى إدارة الحسابات المالية الخاصة بمول خالها "نجيب"، لزيارة "مسعد" من أجل الحديث عن رواية "قواعد العشق الأربعون" التي أهداها لها بمناسبة عيد ميلادها، و تتبادل نظرات الإعجاب بينهما، مما يثير تساؤلات المشاهد فهل تقع قصة حب بينهما خلال الأحداث!

وتنتهي أحداث الحلقة التاسعة، بذهاب "نجيب" إلى الجامعة التي يُدرس بها صديقه المقرب "متولى" الدكتور الجامعي يجسده الفنان تميم عبده، ويتعمد الأول الجلوس بين الطلاب داخل المدرج الجامعي، ويتأثر تجاه الطلاب بشدة، بسبب حديث الدكتور الجامعي، مع الطلاب كأنهم أبناؤه، خاصة بعد أن دار بينهما حوارا شيقا من قبل حول احساسه بالأبوة وأهمية الأبناء في حياته، وتنتهي الحلقة بسؤال "متولى" لصديقه "نجيب" هل تعرف من نجله من بين الثلاثي "سعيد ومسعد وسعد" أم لا.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش 2021

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها، ويعرض المسلسل على قناتي ON وDMC.

فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم والشباب المتميزين منهم أنوشكا وهالة فاخر ومحمد محمود، إسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفي، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، تميم عبده ومحمد الصاوي، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.