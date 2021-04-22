الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكافحة الإدمان»: تدريب طلاب المعاهد والتمريض على اكتشاف المبكر للتعاطي

صندوق مكافحة الإدمان
صندوق مكافحة الإدمان

عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مجموعة من ورش العمل التدريبية لطلاب المعهد الفني للتمريض "معهد الأورام القومي" كلية التمريض بجامعة القاهرة ومعاوني هيئة التدريس، على مدار شهر أبريل وتستمر حتى شهر مايو المقبل بمقر الصندوق، وذلك إطار الحرص على التعاون مع الجامعات المصرية خاصة كليات الطب ومعاهد وكليات التمريض في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، حيث تستهدف أكثر من 240 طالب وطالبة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
 
وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن الهدف من الورش التدريبية لطلاب معهد الفني وكلية التمريض هو رفع الوعى بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين ،وأيضا عرض الإعداد المختلفة لظاهرة التعاطي، كذلك التعريف بدور صندوق مكافحة الإدمان الوقائي وفي تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة، بالإضافة الى استعراض طرق وآليات الوقاية من الإدمان ،حتى يكون لدى خريجي كليات ومعاهد التمريض المعرفة حول كيفية التعامل مع مرضى الإدمان.
 
من جهته، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن ورش التدريب تضمنت أيضا استعراض المفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى بمشكلة الإدمان وأضرار تعاطي المخدرات، كذلك التعريف بخدمات الخط الساخن" 16023" لعلاج الادمان سواء كانت في تقديم الخدمات العلاجية أو تقديم المشورة‬ وكيفية إحالة مرضى الإدمان لتلقى العلاج بالمستشفيات التابعة والشريكة مع الخط الساخن، تحت إشراف المتخصصين والمؤهلين لهذا الغرض، ‬ كذلك التعريف على طرق الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي والإدمان ودور الممرض أو الممرضة في التعامل مع حالات مرضى الإدمان وكيفية تحويلها إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن لحصولهم على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

طلاب الاماكن المتاحة فى كليات الزراعة 6 مراكز علاج إدمان الدكتورة نيفين القباج

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