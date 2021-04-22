«الزراعة»: معهد أمراض النبات يفحص 469 رسالة بذور مستوردة من الخارج

استعرض الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات بوزارة الزراعة، تقريرا حول أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية خلال شهر مارس الماضي، متضمنا الدور المجتمعي للمعهد في خدمة تطبيقات البحوث والمزارعين والمستثمرين لتطوير القطاع الزراعي وحماية المحاصيل من مخاطر الأمراض التي تهدد المحاصيل الحقلية والبستانية.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، في تصريحات صحفية الخميس، إنه فيما يتعلق برصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تم تنفيذ عدد من الزيارات ميدانية إلى مختلف محافظات الجمهورية، لتفقد زراعات محصول القمح، والوقوف على الحالة المرضية له إن وجدت.

وأضاف خليل أنه تم المرور على زراعات النخيل فى الواحات البحرية لرصد الحالة المرضية، وزراعات الموالح بالنوبارية، والمرور على زراعات بنجر السكر بمحافظات مصر المختلفة، كذلك محصول الفول البلدي، وذلك لرصد الحالة المرضية لهذه المحاصيل.

وأوضح مدير معهد أمراض النباتات أنه للمعهد نشاط إنتاجي وخدمي، خلال هذا الشهر تمثل في فحص عدد 469 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية.

وأشار «خليل»، إلى إنه تم خلال الشهر الماضي فحص 129 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، والاشتراك فى أعمال 32 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص عدد 67 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص 14 طرد بهم ت. بذور مختلفة.

ولفت مدير معهد أمراض النباتات إلى إنه بالنسبة للمؤلفات العلمية، تم نشر 7 بحوث بمجلات علمية دولية، فضلا عن نشر كتاب يضم ملخصات البحوث المنشورة في عام 2019، لافتا إلى أنه بالنسبة للنشاط الإرشادي، تم عقد محاضرة عن أهم أمراض محصول الشعير في الوادي الجديد، كما تم تنفيذ عدد (3) مدارس حقلية لأمراض محصول الفول البلدي في محافظات مصر المختلفة، كما تم تنفيذ 2 مدارس حقلية عن أهم أمراض البصل بمحافظة سوهاج.