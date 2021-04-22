محافظ بورسعيد: تلقينا 130 طلبا لتخريد السيارات حتى الآن

محافظ بورسعيد: تلقينا 130 طلب لتخريد السيارات حتى الأن.

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أنه جرى تقديم 130 طلب من المواطنين حتى الآن لتخريد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، منهم 60 طلبا تحت التنفيذ.

وأشار المحافظ، خلال متابعته أخر تطورات منظومة "تخريد السيارات"، إلى أن بورسعيد تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى في تطبيق المنظومة، وأن المحافظة خصصت مكان لاستيعاب وتجميع السيارات المتهالكة وتخريدها في المكان المخصص لها بجراج حي المناخ، وذلك في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها بورسعيد، للحفاظ على المستوى الحضاري للمحافظة.

وأكد على أن المحافظة ترسل ممثلين أسبوعيًا إلى اللجنة العليا المشكلة بوزارة المالية في القاهرة لمتابعة الجديد في المبادرة.

المحافظ يعلن جاهزية منطقة تخريد السيارات

وكان قد أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن انتهاء العمل في منطقة تخريد السيارات بنسبة ١٠٠% لتصبح جاهزة لتنفيذ مبادرة الدولة في احلال السيارات القديمة التي مر عليها ٢٠ عام بأخرى جديدة، والتي بدأت بفتح باب التسجيل أمام المواطنين من أصحاب السيارات القديمة الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز منطقة التخريد بكافة وسائل التأمين من نظام كاميرات مراقبة متكامل واجهزة إطفاء للحريق ومنظومة اضاءة متكاملة كما سيتم تخريد السيارات بنظام مراقب الكترونيا بنسبة عالية من التأمين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمنطقة تخريد السيارات المقامة بجراج حي المناخ والتي رافقة نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ومدير المرور ورؤساء أحياء الزهور والمناخ

وأضاف المحافظ أن العمل يجري حاليا علي مستوي المحافظة في تحويل ١٧ محطة للوقود للعمل بالغاز الطبيعي لتكون جاهزة للعمل خلال الفترة القادمة بعد أن دخلت بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.