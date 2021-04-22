أسقف المنيا يترأس الاجتماع العام بكنيسة الأنبا أنطونيوس «أونلاين»

للحد من التجمعات ضمن إجراءات كورونا

يترأس الأنبا مكاريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا ، مساء اليوم، الاجتماع العام الأسبوعي ، وذلك بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس المنيا.

وتبث فعاليات الاجتماع العام لأسقف المنيا عبر تقنية البث المباشر دون حضور شعبي، وذلك للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واتخذت ايبارشية المنيا عدة إجراءات خلال الفترة الراهنة برعاية الأنبا مكاريوس ، من بينا تعليق الاجتماعات الروحية أو بثها دون حضور شعبي، كما ستقام صلوات المناسبات الكنسية الفترة المقبلة، بنسبة حضور محدودة لا تتخطى 25% مع الحجز المسبق قبل الحضور ، ومن بينها صلوات جمعة ختام الصوم ، وأحد الشعانين وخميس العهد والجمعة الكبيرة .

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، لمده 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور والذي يحل في 2 مايو المقبل.

- أديرة تمتنع عن استقبال الزوار خلال عيد القيامة

وكانت قد أعلنت عدد من الأديرة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق، إغلاق أبوابها أمام الأقباط حتى عيد القيامة المجيد وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويبدأ الأقباط الأحد المقبل، أسبوع الآلام، الذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.

- تفاصيل صلوات أسبوع الآلام

وخلال أسبوع الآلام يستبدل الأقباط صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساء، وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، والتي تمتد أسبوعًا كاملًا، صباحا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح وهو مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتستدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح، كما يمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بأكلة واحده تكون غالبًا من الماء والملح.