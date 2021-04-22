أفغانستان تسجل 196 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الخميس، تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، أن السلطات سجلت أيضا أربع حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، مشيرة إلى تعافي 41 شخصا وذلك خلال الفترة ذاتها.



يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في أفغانستان منذ بداية تفشي الوباء بلغ 58 ألفا و542 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 2565 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، الجمعة، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 57 ألفا و721 إصابة.



وأضافت الوزارة- حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية- أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس أمس، ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس حتى هذه اللحظة إلى 2539 وفاة.



وأشارت إلى تعافي 22 شخصا من الإصابة بالفيروس في الفترة نفسها، ليصبح إجمالي عدد حالات التعافي 52 ألفا و105 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس المعروفة في البلاد 3077 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، الأربعاء، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 57 ألفًا و534 حالة.

وذكرت الوزارة، حسبما ذكرت قناة طلوع الأفغانية، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2533 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 52 ألفًا و22 شخصًا، بعد تعافى 9 أشخاص خلال 24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة العامة الأفغانية، في بداية أبريل، قد سجلت 11 حالة إصابة على الأقل بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأسابيع الماضية، فضلا عن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد من جديد.

وذكرت الوزارة- في بيانها حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية- أنه تم تسجيل 7 حالات مصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس حتى الأيام القليلة الماضية، ثم قفزت أعداد الإصابة إلى 11 حالة.

ولفتت القناة إلى قول الأطباء إن أغلب حالات الإصابة بالسلالة المتحورة تم تسجيلها في المحافظات التي تقع في شرق البلاد، والتي تتشارك في الحدود مع باكستان، موضحين أنه تمت إصابتهم بعد سفرهم إلى الدول المجاورة.