انقطاع المياه بـ5 مناطق في مدينة أسوان لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الخميس، عن انقطاع المياه اعتبارًا من الساعة الـ5 صباح يوم السبت المقبل حتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم، بـ5 مناطق بنطاق المدينة.

ويأتي ذلك في إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال تغيير الخط المتهالك، الناقل من رافع مياه السيل إلى تقسيمات الصداقة الجديدة، وعمل التوصيلات اللازمة عليه.

وتتضمن الأماكن التي سيتم قطع مياه الشرب عنها: (عزبة الوادى- الزيداب- تقسيمات الصداقة الجديدة- منطقة المعهد الأزهرى بمطلع الصداقة الجديدة- عمارات الصفوة).

لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية توفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

من جهتها، نوهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان عن انقطاع مياه الشرب عن المناطق السالف ذكرها، وذلك عبر صفحتها الأساسية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، وذلك في إطار علم الأهالي بالمناطق بالانقطاع، والمدة المقررة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتخزين كميات المياه التي تكفي احتياجاتهم.



ويأتي ذلك ضمن مجهودات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد عادل شرشر رئيس الوحدة، في العمل على تجميل المدينة من خلال أعمال المتابعة المستمرة، وفرض السيطرة ومنع العشوائية في الأسواق، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة بشكل دوري لأعمدة الإنارة.

كما أنه تعقد الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لقاءات للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين، حيث يحرص العميد عادل شرشر، رئيس الوحدة، على عقد اللقاءات مع المواطنين في مكتبه للاستماع إلى مشكلاتهم وإيجاد الحلول لها.

كما أن الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك''، تحرص من خلالها على نشر جميع الأخبار المتعلقة بالمجهودات التي تقوم بها الوحدة بشكل يومي، سواء تضمنت لقاءات أو متابعات نواب رئيس الوحدة للأعمال المتعدد، من الحملات المرورية على الأسواق لرصد المخالفات ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة أعمال الصيانة والإنارة، بالإضافة إلى العديد من المهام التي يتم متابعتها عن طريقهم.