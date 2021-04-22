تقرير: 1406 نقاط قيمة مؤشر الاتصالات بالبورصة خلال نهاية 2020

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال أبريل الجاري، أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة المصرية بلغت قيمته 1406 نقاط بنهاية الربع الاخير لعام 2020 "أكتوبر- ديسمبر" مقارنة بنحو 806 نقاط عن نفس الفترة عام 2019، مشيرًا إلى أن المؤشر يتضمن خمس شركات، هي شركة المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مكاتب البريد الحكومية ارتفع إلى 4026 مكتبًا بنهاية الفترة "أكتوبر- ديسمبر 2020" مقارنة بنحو 3982 مكتبًا، مقارنة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 1.10% في حين بلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد نحو 25.290 ألف مواطن بنهاية الفترة " أكتوبر- ديسمبر 2020" مقارنة بنحو 25.103 ألف مواطن عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 0.75 %.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد بلغ نحو 4.27 مليون مليون مستفيد بنهاية الفترة " أكتوب- ديسمبر 2020" مقارنة بنحو 5.52 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2019، وأن قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد بلغت 5.57 مليار جنيه بنهاية الفترة "أكتوبر- ديسمبر 2020" ، مقارنة بنحو 6.88 مليار جنيه عن نفس الفترة عام 2019.

وقال التقرير إن إجمالي عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها بلغ نحو 182 شركة بنهاية الفترة "أكتوبر – ديسمبر 2020" برأسمال بلغت قيمته 259.24 مليون جنيه، مقارنة بنحو 340 شركة تم تأسيسها خلال نفس الفترة عام 2019 برأسمال بلغت قيمته 572.3 مليون جنيه.

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد تباينت خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، على رأسها البنك التجاري الدولي وبالم هيلز للتعمير وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 للجلسة الخامسة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 215 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 654.438 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10600 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12893 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4102 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2942 نقطة.

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