«الإسكان»: مشروع المدن الخضراء يستهدف تعزيز التعاون فى مجال الاستدامة

75% من انبعاثات الاحتباس تأتي من المدن

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إن مشروع المدن الخضراء يستهدف تعزيز التعاون الفني في مجال الاستدامة، وتقييم المخاطر البيئية والتغلب عليها، من خلال منهجية شاملة لتحقيق الآثار المطلوبة وتحديد المشكلات البيئية والعمل على حلها.

وأضاف إسماعيل، أن مشروع المدن الخضراء يتكامل مع المشروعات الأخرى بين الوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتدشين مدن الجيل الرابع بما يعزز النمو المستدام ويخلق فرص العمل.

ويستهدف برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتتحول المدن إلى خضراء، من خلال تمويلات تصل إلى 2.5 مليار يورو، لا سيما أن 75% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأتي من المدن، وهو ما يعكس أهمية البرنامج في مكافحة التغيرات المناخية، ومن خلال الدعم الذي يوفره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والجهات الدولية المشاركة في البرنامج، تضع كل مدينة داخل برنامج المدن الخضراء، خطة عمل واضحة محددة، وفقًا للأولويات الخاصة بمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تمويل تنموي و3 مذكرات تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، بمقر وزارة التعاون الدولي، بهدف تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمدن المستدامة، ودعم الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص للتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية.

يأتي ذلك خلال زيارة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مصر وتعد هذه الزيارة هي الأولى لها منذ توليها منصبها أكتوبر الماضي، حيث قالت إن الاقتصاد الأخضر والشراكات والقطاع الخاص يأتي على رأس أولوياتها أثناء زيارتها لمصر التي تجرى، وبدأت رئيسة البنك الأوروبي زيارتها مصر، أمس الأربعاء، حيث استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.