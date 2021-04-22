حبس المتهمين باغتصاب فتاة المطرية المعاقة في نهار مضان

قررت نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم باختطاف واغتصاب فتاة معاقة في نهار رمضان لمدة يومين، وأمرت النيابة بإحالة الفتاة المجني عليها والمتهمين للطب الشرعي، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وخلال التحقيقات تعرفت المجني عليها على المتهمين، وأقرت أنهم اختطفوها وقاموا بممارسة الجنس معها لمدة يومين كاملين داخل احدي الشقق بدائرة القسم، وأضافت أن أحد المتهمين استدرجها للشقة ثم حضر باقي المتهمين وقاموا باغتصابها وهتك عرضها.

وأقر المتهمين أمام النيابة بالواقعة، وقالوا إنهم كانوا تحت تأثير المخدرات ولم يكونوا في وعيهم، وأضافوا أن جسد الفتاة أغراهم فقرروا اختطافها واغتصابها داخل إحدى الشقق، وذكر المتهمين "احنا قلنا دي بنت معاقة ومش هتعرف مين اللي اغتصابها وهتكون مبسوطة علشان كدة قررنا نعمل كده".

وبتوجيه محقق النيابة سؤال للمتهمين عن ارتكابها الجريمة في نهار مضان وهو شهر عبادة رد المتهمين "الشطان السبب واحنا كنا تحت تأثير المخدرات واحنا غلطانين".

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقيه بلاغا بتغيب فتاة من ذوى الهمم بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، وتبن صحته.

ونجح رجال المباحث فى العثور على الفتاة، وبمناقشتها بمعرفة المباحث تبين أن الفتاة تم اغتصابها، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الفتاة وبتتبع سيرها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

الاغتصاب في القانون المصري يعني أن يتّصل الرجل جنسيًا بالمرأة دون رضاها، وقد نص عليه قانون العقوبات المصري: "من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد".

ونص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، حدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل، ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه، مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.