«العربية للعلوم» توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية للتعاون العلمى والبحثى، تتضمن قيام الأكاديمية بإتاحة دراسة برنامج الماجستير المهني بكلية الدراسات العليافي الإدارة (MBA) ودراسة برنامج الماجستير المهني بمعهد الإنتاجية والجودة (MQM) وبرنامج الدكتوراه المهنية بكلية الدراسات العليافي الإدارة (DBA) للعاملين بهيئة الدواء المصرية.



ويقوم معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية بتقديم برامج تدريبية ودبلومات متخصصة للسادة الصيادلة العاملين بهيئة الدواءالمصرية في مجالات التوعية بالمواصفة القياسية أيزو 13485:2016 لمتطلبات نظم إدارة الجودة للأجهزة الطبية وكذلك طرق التدقيق الداخليعليها (Understanding ISO 13485:2016 Medical Devices – Quality Management System Requirements and internal auditing)، وتعليمات الأجهزة الطبية واللوائح والتقارير الخاصة بها (- Medical Devices Directive, Regulations and reporting )، بالإضافة إلى لوائح التشخيص بالمختبرات (In-Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)).

كما يوفر المعهد للعاملين بالهيئة دبلوم متخصص في ممارسات التصنيع الجيد في الصيدلية والمعدات الطبية (Professional Diploma in Good Manufacturing Practices (GMP)for pharmaceutical & Medical Devices)، وشهادة متخصصة لدورة المقيم الأول في نظم إدارة المعدات الطبية طبقا للمواصفة القياسية 13485 (MD-QMS ISO 13485:2016 Lead Auditor professional certificate)، وسيقوم المعهد بتقديم الدورات التدريبية المتخصصة، والدبلوم الإحترافي في ممارساتالتصنيع الجيدة من خلال نخبة من السادة المحاضرين المتخصصين وذلك للسادة العاملين بهيئة الدواء المصرية طبقا للوائح المعمول بهابمعهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية.

وأوضح بيان الهيئة، أنه في المقابل ستقوم هيئة الدواء المصرية بتوفير التدريب لطلاب وحديثي التخرج من كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية في مجالات عملية تسجيل الدواء ومتطلبات الترخيص للحصول على إذن التسويق لفئات مختلفة من المنتجات الجديد وسياسات اختبارالاستقرار والتكافؤ الحيوي للأدوية الجديدة، وإدارة المشروعات التطويرية في مجال الرعاية الصيدلية ومتطلبات التقدم ببروتوكول لاجراء دراسة إكلينيكية.

كما هناك العديد من المجالات الأخرى ستقدمها هيئة الدواء المصرية لطلاب الأكاديمية مثل التدقيق علي معامل رقابة الجودة بمصانع الأدوية ومراكز الثبات واعتماد ممارسات التصنيع الجيدة GMP وGLP الممارسات المختبرية الجيدة، بالإضافة إلى قواعد بيانات المستحضراتوالمستلزمات الطبية حسب أحدث المعايير العالمية وإرشادات توزيع الأدوية وتوجيه المكاتب العلمية التي تعمل في مجال الترويج الدوائىوسياسات استيراد المواد الخام النشطة وغير النشطة والإرشادات الخاصة بترخيص مخزن أدوية جديد.

وفى مجال اليقظة الدوائية، ومراكز معلومات السموم والدواء ستقدم هيئة الدواء الدعم الفني لكلية الصيدلة بالاكاديمية لانشاء وتشغيل فرعلجمع البيانات والاستدلالات كرافد لمركز اليقظة الدوائية بالهيئة، في إطار التعاون لتسجيل المضاعفات والآثار الجانبية للأدوية وسميتها كما ترد من أفراد الأطقم الطبية والمرضي وذويهم في إطار مراقبة مأمونية الأدوية، وأيضا مركز معلومات الدواء والسموم الذييقدم خدماته لجميع العاملين في القطاع الصحي والأبحاث الإكلينيكية والصيدلانية، وفى مجال الاستشارات العلمية والأبحاث ستقدم هيئةالدواء المصرية الدعم الفني لكلية الصيدلة بالأكاديمية لتصبح بيت خبرة في الأبحاث الصيدلانية في مجالات النانوتكنولوجي- زراعة الأنسجة- السرطان وأبحاث بيولوجيا الخلية- السموم وعلم الأدوية والمنتجات الطبيعية- الكيمياءالخضراء وتصميم الأدوية (CADD).



وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الدواء المصرية من أهم المذكرات التي تم توقيعها، خاصة أنها تقدم تعاون علمى وبحثى من خلال تقديم الأكاديمية برامج الدراسات العليا للعاملين بالهيئة وفقآ للوائح الأكاديمية المعمول بها، مشيرآ إلى أن هيئة الدواء المصرية ستقدم التدريب لطلاب كلية الصيدلة بالأكاديمية فى العديد من المجالات الهامة.