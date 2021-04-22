ندوات عن أهمية الأمن للتنمية ودور المرأة مجتمعيا في ثقافة بني سويف

ضمن فعاليات المقهى الثقافي خلال رمضان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات المقهى الثقافي بقصر ثقافة شرق النيل ببني سويف، ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية، و تم تقديم محاضرة بعنوان "الأمن مفتاح تقدم الأمم" أشار خلالها نعيم حماد، والمستشار حسين نصار، إلى أن الأمن هو التنمية وبدون التنمية لا يكون هناك أمن، وهو قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كيانها المستقل وتماسكها الوظيفي من أي تحدي أو صعوبة.

وأكد نصار أن الأمن الذي ننعم به في مصر ناتج عن مجهود وتضحيات كبيرة للجهات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة المصرية ودعم القيادة السياسية والشعب المصري لهم ضد أعداء الأمة ودعاة التخريب والدمار، أعقب ذلك عرض غنائي لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف، وقصائد شعرية للشاعرين ماجد يحيى، البدوي أسامة أبو ناجي، بجانب مسابقة ثقافية وتوزيع الجوائز على الفائزين، ثم فقرة اكتشاف للمواهب الشابة في جميع مجالات الأدب، يذكر أن فاعليات المقهى الثقافي بقصر ثقافة شرق النيل لمدة ثلاثة أيام خلال شهر رمضان الكريم.



- محاضرة عن دور المرأة مجتمعيا في ببا



نظم قصر ثقافة ببا قافلة ثقافية بقرية زاوية الناوية، تضمنت محاضرة حول "دور المرأة في العصر الحديث" أكد خلالها شريف صلاح أن للمرأة دورها الكبير في المجتمع، حيث شاركت عبر العصور القديمة والحديثة في شتى المجالات، وساندت المرأة قضية التعليم للجميع في سبيل النهوض بالمجتمع، حيث تبرعت الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل بأرض كانت تملكها لإقامة مبنى للجامعة الأهلية "القاهرة الآن"

وأضاف أن للمرأة أدوار أخرى عديدة كشاعرة، وملكة وفقيهة، ومحاربة، وفنانة، ومعالجة وغيرها. ولعل الدور الأساسي يتمثل في بناء أسرتها ورعايتها، حيث يقع على عاتقها كأم مسؤولية تربية الأجيال، وأقامت مكتبة طنسا بني مالو، ومكتبة الحي الثاني شرق النيل مسابقة رسم أهلا رمضان باستخدام ورق الكانسون وكراسات الرسم والالوان الخشب.