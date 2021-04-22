«السكة الحديد»: تطوير العنصر البشري للوصول لمستوى أمان يرضي المواطنين

أكد المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو تحقيق الأمان والسلامة لجمهور الركاب وعدم تعرضهم لأي أذي، ًمن خلال بذل قصارى الجهد لإنجاز مشروعات تطوير السكك الحديدية.

وأضاف أبو المكارم، عبر صفحة هيئة السكة الحديد الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم استكمال مسيرة العمل في خطة التطوير الخاصة بتحديث الإشارات والمزلقانات وكذلك استخدام الأصول الثابتة والمتحركة لمرفق السكك الحديدية.



وأكد رئيس الهيئة على ضرورة تطوير العنصر البشري والعمل على رفع كفاءته من خلال عقد التدريبات المستمرة، وتأهيله فنيا وعلميا، إليجانب ذلك العمل على غرس روح الولاء بداخل كافة العاملين فى السكة الحديد للوصول إلى المستوى المطلوب من الانتماء لهيئة السكك الحديد وهو ما يعود بالنفع على المرفق.

وأشار المهندس مصطفى أبو المكارم، إلى أن تقدم مستوى مرفق السكك الحديدية، يتطلب تضافر جهور العاملين فى الهيئة وبذل قصارى جهدهم من أجل الوصول إلى مستوى العمل المنشود، لافتا إلى أن سياسة وزارة النقل تعتمد على توفير السلام والأمان لجمهور الركاب وتوفير حياه كريمة لهم.



