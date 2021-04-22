الأكاديمية العربية للعلوم توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية للتعاون العلمى والبحثى، حيث قام كل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور تامر محمد عصام رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بتوقيع مذكرة التفاهم بالقاهرة.

وتضمنت مذكرة التفاهم قيام الأكاديمية بإتاحة دراسة برنامج الماجستير المهني بكلية الدراسات العليا في الإدارة (MBA) ودراسة برنامج الماجستير المهني بمعهد الإنتاجية والجودة (MQM) وبرنامج الدكتوراه المهنية بكلية الدراسات العليا في الإدارة (DBA) للسادة العاملين بهيئة الدواء المصرية.

كما سيقوم معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية بتقديم برامج تدريبية ودبلومات متخصصة للصيادلة العاملين بهيئة الدواء المصرية في مجالات التوعية بالمواصفة القياسية أيزو 13485:2016 لمتطلبات نظم إدارة الجودة للأجهزة الطبية وكذلك طرق التدقيق الداخلي عليها (Understanding ISO 13485:2016 Medical Devices – Quality Management System Requirements and internal auditing) ، وتعليمات الأجهزة الطبية واللوائح والتقارير الخاصة بها (- Medical Devices Directive, Regulations and reporting )، بالإضافة إلى لوائح التشخيص بالمختبرات (In-Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)).

كما سيوفر معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية للسادة العاملين بالهيئة دبلوم متخصص في ممارسات التصنيع الجيد في الصيدلية والمعدات الطبية (Professional Diploma in Good Manufacturing Practices (GMP)for pharmaceutical & Medical Devices)، وشهادة متخصصة لدورة المقيم الأول في نظم إدارة المعدات الطبية طبقا للمواصفة القياسية 13485 (MD-QMS ISO 13485:2016 Lead Auditor professional certificate).

وسيقوم المعهد بتقديم الدورات التدريبية المتخصصة، والدبلوم الإحترافي في ممارسات التصنيع الجيدة من خلال نخبة من المحاضرين المتخصصين وذلك للعاملين بهيئة الدواء المصرية طبقا للوائح المعمول بها بمعهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية.

وفى المقابل ستقوم هيئة الدواء المصرية بتوفير التدريب لطلاب وحديثي التخرج من كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية في مجالات عملية تسجيل الدواء ومتطلبات الترخيص للحصول على إذن التسويق لفئات مختلفة من المنتجات الجديد وسياسات اختبار الاستقرار والتكافؤ الحيوي للأدوية الجديدة، وإدارة المشروعات التطويرية في مجال الرعاية الصيدلية ومتطلبات التقدم ببروتوكول لاجراء دراسة إكلينيكية.

كما هناك العديد من المجالات الأخرى ستقدمها هيئة الدواء المصرية لطلاب الأكاديمية مثل التدقيق علي معامل رقابة الجودة بمصانع الادوية ومراكز الثبات واعتماد ممارسات التصنيع الجيدة GMP و GLP الممارسات المختبرية الجيدة بالإضافة إلى قواعد بيانات المستحضرات والمستلزمات الطبية حسب أحدث المعايير العالمية وإرشادات توزيع الأدوية وتوجيه المكاتب العلمية التي تعمل في مجال الترويج الدوائى وسياسات استيراد المواد الخام النشطة وغير النشطة والإرشادات الخاصة بترخيص مخزن أدوية جديد.

وفى مجال اليقظة الدوائية ومراكز معلومات السموم والدواء ستقدم هيئة الدواء الدعم الفني لكلية الصيدلة بالاكاديمية لانشاء وتشغيل فرع لجمع البيانات والاستدلالات كرافد لمركز اليقظة الدوائية بالهيئة، وذلك في إطار التعاون لتسجيل المضاعفات والآثار الجانبية للأدوية وسميتها كما ترد من افراد الأطقم الطبية والمرضي وذويهم وذلك في اطار مراقبة مأمونية الادوية، وأيضا مركز معلومات الدواء والسموم الذي يقدم خدماته لجميع العاملين في القطاع الصحي والأبحاث الاكلينيكية والصيدلانية ، وفى مجال الاستشارات العلمية والأبحاث ستقدم هيئة الدواء المصرية الدعم الفني لكلية الصيدلة بالاكاديمية لتصبح بيت خبرة في الأبحاث الصيدلانية في مجالات النانوتكنولوجي- زراعة الانسجة- السرطان وأبحاث بيولوجيا الخلية- السموم وعلم الادوية والمنتجات الطبيعية- الكيمياءالخضراء وتصميم الأدوية (CADD).

ومن منطلق إنشاء معمل مركزي بكلية الصيدلة بفرع الاكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، ستقوم الهيئة بتقديم الدعم الفني وتهيئه إعتماد المعمل لإجراء الاختبارات الضرورية لعمليات الأبحاث والتطوير و إنتاج المستحضرات الدوائية في جمهورية مصر العربية بما يتوافق مع المستويات العالمية و الدولية المتعارف وذلك عند الإنتهاء من إنشاء المعمل المركزي.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الدواء المصرية من اهم المذكرات التى تم توقيعها خاصة أنها تقدم تعاون علمى وبحثى من خلال تقديم الأكاديمية برامج الدراسات العليا للعاملين بالهيئة وفقآ للوائح الأكاديمية المعمول بها مشيرا إلى أن هيئة الدواء المصرية ستقدم التدريب لطلاب كلية الصيدلة بالأكاديمية فى العديد من المجالات الهامة.

وأضاف أن الأكاديمية العربية منظمة عربية متخصصة وهي احدي بيوت الخبرة العربية في مجالات تخصصاتها ذات أهداف علمية وتعليمية لإعداد الكوادر المؤهلة في العلوم المختلفة وتأهيلهم علمياً وعملياً، تحرص فى تقديم خدماتها المتميزة فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والاستشارات لكافة الجهات بالدولة والتى من ضمنها هيئة الدواء المصرية.

اتفاقية بين الأكاديمية العربية وهيئة الدواء