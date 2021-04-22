الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية في الأيام المقبلة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

تدور التساؤلات حول قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية في الأيام المقبلة، حيث يشهد الأسبوع المقبل 4 أيام عمل فقط، لاحتفال البلاد بعيد تحرير سيناء الموافق الأحد 25 أبريل، وبعد ذلك سيتم منح عطلة نهاية الأسبوع.

وتمتد عطلة نهاية الأسبوع لأربعة أيام، لأنه هناك 3 مناسبات مختلفة في الأسبوع الأول من مايو، بدءا من السبت 1 مايو عيد العمال، ثم الأحد عيد القيامة يليه شم النسيم يوم الإثنين.

قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية 

أصدر مجلس الوزراء، برائسة الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق، قرارًا بترحيل كافة الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى أيام الخميس أو الأحد، بما يمنح المواطنين فرصة قضاء عطلات أسبوعية أطول، لكن هذا الأمر لا ينطبق على المناسبات الدينية مثل عيد الفطر أو القيامة أو الكريسماس.

عطلة البورصة والبنوك

وتغلق البورصة والبنوك أبوابها على مدى الأربعة أيام، بينما في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، تعمل البورصة والبنوك 3 أيام فقط قبل أن تبدأ إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل.

11 يوم إجازة في رمضان

يشهد سوق العمل  المصري خلال شهر رمضان 11 يوما إجازة ما بين عطلات رسمية وإجازات أسبوعية للموظفين بالقطاعين العام والخاص، حيث تتضمن الإجازات الأسبوعية بواقع يومين أسبوعيا، الجمعة والسبت، بإجمالي 8 أيام طوال الشهر.

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هذا بالإضافة إلى 3 عطلات رسمية أولها يوم الأحد 25 أبريل عيد تحرير سيناء من كل عام، والسبت 1 مايو عيد العمال، والاثنين 3 مايو عيد شم النسيم، وذلك بعد أن تم الإعلان من خلال الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أن تكون العطلات الرسمية في الدولة خلال شهر رمضان المبارك 3 أيام «الخميس والجمعه والسبت» ولا يتم تطبيق الإجازات المرحلة على أيام المناسبات الدينية.

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