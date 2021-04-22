توريد 8644 طن قمح لصوامع كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، انتظام عمليات التوريد الأقماح المحلية من المزارعين لليوم الثالث علي التوالي بعد قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستئناف موسم التوريد في محافظات الوجه البحري بدءا من يوم 20 أبريل الجاري.

ولفتت المديرية أن الجهات المسوقة للاقماح المحلية تسلمت إجمالي كميات موردة منذ بداية الموسم حتي اليوم الخميس خلال 3 أيام بلغت نحو 8644 طنا و660 كجم.



وأكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية لـ"الدستور"، أن موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2021 قد بدأ فى محافظة كفر الشيخ يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن استلام الأقماح المحلية يتم من خلال عدد 20 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

