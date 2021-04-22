الجمهور يتفاعل مع إياد نصار بعد وضعه صورة الشهيد مبروك بروفايل فيس بوك: «تحية لمحب مصر»

وضع الفنان إياد نصار، صورة الشهيد محمد مبروك علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد الانتهاء من عرض الحلقة 9 من مسلسل “الاختيار 2” التي شهدت حادث استشهاد البطل قبل الإدلاء بشهادته في قضية التخابر، فأشاد الجمهور بتصرف “نصار.

اغتيال الشهيد مبروك

ظهور المقدم محمد مبروك مسؤول ملف جماعة الإخوان الإرهابية بقطاع الأمن الوطني سابقا، أثار حفيظة المشاهدين ضد الجماعة المجرمة، بعد معرفته الحقيقة، فقد تم عرض ما حدث مع الشهيد في مسلسل الاختيار 2 المعروض على قناة On الذي يلعب دوره الفنان إياد نصار في ثاني حلقات المسلسل، والذي اوضح دور قيادات جماعة الإخوان للتخطيط، والترتيب، لأحداث اعتصام رابعة العدوية.



وأثناء عرض أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل “الاختيار”، واغتيال المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، الذي يقوم بشخصيته الفنان إياد نصار، حازت الحلقة علي تفاعل الجمهور بالسوشيال ميديا، وقام الفنان اياد نصار بتغير صوره بروفايل فيس بوك الخاص بها مما حاز علي تعليقات إيجابية الشهيد.



وترصد " الدستور" بعض تعليقات لعدد من رواد التواصل الاجتماعي علي تغيير بروفايل الفنان اياد نصار،فقال محمد راجي،: "الله يرحم الشهيد ويغفرله، الابداع مش جديد علي نصار من نجاح لنجاح ان شاء الله"

وأضافت إحدي رواد التواصل الاجتماعي قائله : "الله يرحمه ويجعله من أخواته الشهداء والانبياء ويصبر اهله ويصبرنا يارب، وانت بجد فنان عظيم بمعني الكلمة احسنت من هنا لبكره"

وقالت أيات عبدالله،: “اللهم ارحم شهيدك برحمتك الواسعة واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين وانتقم له وخذ بثائر كل بطل استشهد علي أيادي هؤلاء السفاحين”.

وأشار أحمد حافظ في تعليق له قائلا : "رحمه الله عليه و على جميع شهدائنا ..احسنت كالعادة يا اياد ووجعت قلوبنا ورجعت ذكريات والم استشهاد مبروك"،فيما علقت علا عاطف قائله :" بجد حاجة توجع القلب ومنهم لله حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ، ربنا يرحمه ويرحم كل شهداءنا من الجيش والشرطة

ابدعت فعلا فنان مميز بالتوفيق دائما يارب".

واوضحت عزه فايد قائله: " الله يرحمه يارب شهيد حى يرزق عند رب العالمين، شكرا وبرافوا إياد نصار طول عمرك مبدع وبتختار ادوار مميزة.