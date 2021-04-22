الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفعاليات ضمت عرضا لفرقة الموسيقي العربية

أمسية شعرية في ثاني ليالي رمضان بقصور الثقافة في المنصورة

المنصورة للموسيقى
المنصورة للموسيقى العربية

تستمر فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية لليوم الثاني على التوالي، في حديقة شجرة الدر بالمنصورة، وكان الجمهور على موعد مع أمسية شعرية بالمقهى الثقافي للشاعر السيد فتحي، ومعرض لبيع الكتب ومكتبة المتنقلة للقراءة والاطلاع، بجانب ورشة فن تشكيلي للأطفال، وندوة لاستكمال مناقشة كتاب "مصر سيرا علي الاقدام" للكاتب الصحفي محمد شلبي، من تقديم الكاتب محمد خليل والشاعرة سمية عودة، تلاها عرض لفرقة المنصورة للموسيقي العربية تضمن باقة من الأغاني تنوعت بين أغاني التراث والأغاني الدينية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

- لقاء أدبي في حب مصر 

 وفي سياق متصل  نظم بيت ثقافة بني عبيد لقاء أدبي في حب مصر تضمن مناقشة ديوان "أنا المصري" للشاعر هيثم متولي، أوضح خلاله الشاعر منصور البغدادي أنه أمام تجربة منفردة، امتلك فيها الشاعر مهارات التواصل واستخدم مفردات في غاية الجمال في العديد من قصائد الديوان المعبر عن الوطنية، منها قصيدة كنيسة وجامع وتلاحم الوحدة الوطنية. 

 بينما عقد قصر ثقافة ميت الفرماوي محاضرة بعنوان "أثر الألعاب الإلكترونية على الأطفال" حاضر فيها محمد النقيب، أوضح فيها المشاكل الاجتماعية والنفسية الضارة عل الأطفال، و أشار إلى العديد من الدراسات والإحصائيات التي تؤكد أن الإقبال على الألعاب الإلكترونية تضاعف بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من خلال زيادة نسبة الاشتراكات والحسابات المستخدمة في هذه الألعاب بشكل شهري. 

 

ولفت إلى المطالبات بضرورة مراقبة صناعة الألعاب الإلكترونية، ومدى ملاءمتها للأطفال والمراهقين، وإصدار أدوات وتشريعات الحماية والرقابة على هذه الألعاب، وأهمية الدور الإعلامي في مواجهة مخاطرها، وتقنين استخدامها وأضح رأي المختصين في هذا الجانب من التأثير السلبي لاستخدام الألعاب الإلكترونية بصورة ملفتة بين الشباب الأطفال لفترات طويلة يومياً دون شعور أو إدراك منهم أو من أسرهم، وتأثيرها وانعكاساتها على صحتهم وخطورة ذلك على المدى البعيد.

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