مَن هى رئيس البنك الأوروبي التي تزور مصر حاليًا؟

تزور أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةـ مصر هذه الأيام، في أول زيارة للقاهرة منذ توليها المنصب في أكتوبر الماضي.

وتعتبر أوديل باسو أول امرأة تتولى منصب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في انتخابات جرت أكتوبر الماضي، حيث تم اختيارها للمنصب المهم.



جاءت زيارة باسو للقاهرة، بالتزامن مع احتفال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالذكرى الثلاثين لتأسيسه خلال أبريل الجاري واستثمار البنك الأوروبي فى أكثر من 6000 مشروع بقيمة 150 مليار دولار، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة المناطق خلال عامى 2018 و2019

واختارت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القاهرة للزيارة الأولى للمنطقة فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين البنك ومصر التي تتصدر رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، إضافة إلى استثمار البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك فى المنطقة.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، تتولى إدارة العلاقات الاقتصادية لمصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفقًا لقرار رئاسة الجمهورية رقم 303 لعام 2004، الذي نص على أن تتولى الوزارة تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وبقية الدول.