تبادل طلابي بين تمريض جامعتي قناة السويس وتكساس

أعلن الدكتور أحمد زكى حسين رئيس جامعة قناة السويس، مشاركة طلاب كلية التمريض جامعة قناة السويس في برنامج التبادل الافتراضي مع طلاب جامعة تكساس إيه أند إم التجارية، في إطار مبادرة TIEC وبالتعاون مع مبادرة Stevens تفعيلا للتبادل الطلابي الافتراضي والتبادل الثقافي.



وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن برامج التبادل الافتراضي تعد فرصة للتواصل مع الزملاء في جميع أنحاء العالم، ومشاركة المعلومات والخبرات والتعرف علي الثقافات الأخرى وممارسة اللغات الأجنبية بشكل أفضل.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني عميد كلية التمريض جامعة قناة السويس أن البرنامج استمر حوالي ٦ أسابيع من ٢ مارس لـ٧ أبريل ٢٠٢١ وتضمن البرنامج أنشطة مختلفة بين طلاب الجامعتين والمشاركة في مشروع تحت عنوان (تقييم المعلومات والممارسات والاتجاهات المتعلقة بفيرس كورونا المستجد بين الممرضات) وتحت إشراف الدكتورة سمر محمد عبد القادر مدرس تمريض صحة مجتمع.