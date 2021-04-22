29 مايو.. نظر دعوى محاكمة عمرو أديب بتهمة سب محمد رمضان

حددت محكمة جنح الشيخ زايد، جلسة 29 مايو القادم لنظر دعوى السب والقذف المقامة من الفنان محمد رمضان ضد الاعلامي عمرو اديب.

كان قد تقدم المحامي أحمد الجندي، موكل عن الفنان محمد رمضان بدعوى ضد الاعلامي عمرو عبد الحي أديب وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.

وذكرت الدعوى أن الاعلامي بنفسه وبصفته مذيع - مقدم البرنامج الحواري الحكاية على قناة mbc " ام بي سي مصر، هاجم محمد رمضان بان قال "الإنسان اللي متربي نعمة فأنت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك أما لما نوصل لعدم الرباية ومحدش رباك أنا هربيك بقالك سنة بتعمل مصايب واللي اداك الفلوس قادر يسحبها منك في ثانية أيام نكد وأنا مش هدخل في سجال قليل الأدب".

كما شن الإعلامي عمرو أديب هجوما عنيفا على رمضان خلال الأيام الماضية بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب «الناس مش لاقية فلوس وانت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسی طلع فرعون».

ثم تابع الإعلامي تهديداته والدعاء على محمد رمضان قائلا " على فكرة مش أنت بس يا محمد اللي عندك فلوس في ناس عندها ومبيعملوش كده، واللي أدهالك قادر یسحبها منك في ثانية، قبضة واحدة في مرة فجأة كل دا يضيع ويروح، ليه استفزاز الناس".

وحيث أن المتهم المعلن إليه الأول قد إرتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وذلك على نحو ما سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة "mbc مصر "إم بي سي مصر" والجدير بالذكر أن للطالب مسلسل تليفزيوني يذاع خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة ”dmc“ مما يؤثر على مشاهديه واستحقاره لدی الجماهير المصرية والعربية الذين يتابعون أعمال الفنان الطالب المدعي بالحق المدني في جميع انحاء الوطن العربي. مما حدا بالطالب للتوجه للنيابة العامة للتفضل بتحريك الدعوى العمومية ضد المتهم ( المعلن اليه الأول )

وحيث أن واقعة وعبارات "السب والقذف والتشهير" تشكل جريمة السب والقذف على النحو الوارد بالأوراق بأن أسند المعلن اليه الأول علنا للطالب من خلال حلقة من البرنامج الحواري "الحكاية".