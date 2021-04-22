رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

هنأ مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد الدكتور مصطفى النجار أن هذا اليوم وسام على صدور جميع المصريين، حيث ضرب جنودنا البواسل أروع الأمثلة في التضحية والفداء، لتحرير الأرض وتاكيد العزة والكرامة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الأعمال البطولية التي قدمها المصريون البواسل ستبقى خالدة في ذاكرة كل مصري، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا ويتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والأمان والتقدم والرخاء والاستقرار.

وبعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

تضمنت البرقية: "يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.. سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي.

كما تضمنت البرقية: "فخورون بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبناءها ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والازدهار".