الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تضمن عددا من الرقصات الفلكلورية

«الشرقية للفنون الشعبية» تحيي ثاني ليالي رمضان بالزقازيق

فرقة الشرقية للفنون
فرقة الشرقية للفنون الشعبية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالاتها بشهر رمضان المعظم بكافة المحافظات، و شهد أهالي مدينة الزقازيق عرضا لفرقة الشرقية للفنون الشعبية ضمن فعاليات الليلة الثانية من ليالي رمضان الثقافية والفنية بساحة قصر ثقافة الزقازيق، و قدمت الفرقة العديد من الرقصات الفلكلورية التي تعبر عن عادات وتقاليد المجتمع الشرقاوي خاصة والمصري عامة، ومنها "رقصة الحصان الشرقاوي، الحواية، الفرح، السقايين، التنورة" وسط حضور جماهيري مميز وتفاعل كبير.

- محاضرة عن مفهوم الدمج في بيت ثقافة القنايات

 

ضمن الاهتمام بذوي القدرات الخاصة عقد بيت ثقافة القنايات محاضرة عن "دور مدارس التربية الخاصة فى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة" تحدث فيها بهاء الدين محمد عن مفهوم الدمج، بأنه مفهوم حديث يربط بين مستويين من الوعي والمعرفة، حيث يفترض الدمج بين الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب العاديين، وصدور قرار عام ٢٠١٤ الخاص بدمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية. 

وأوضح أن الدمج يأتي على مستويين الأول الدمج من خلال مدارسهم الخاصة من خلال خلق برامج إجتماعية وبرامج رحلات وبرامج تأهيل إجتماعي من خلال عدد من الأنشطة المشتركة مع الطلاب العاديين، المستوى الأخر هو إدخال عدد من الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية بنسبة 10% فقط من جملة الفصل، و يأتي الهدف من الدمج على تشجيع الطلبة العاديين علي قبول رفاقهم من المعاقين وحثهم على تفهم واحترام الفروق والتنوع والتباين وكسر حاجز الخوف لدي الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- تأهيل ذوي الاحتياجات للزواج

نفذ قصر ثقافة ديرب نجم محاضرة بعنوان "زواج ذوي الاحتياجات الخاصة بين القبول والرفض" ألقتها  الدكتورة حنان سليم هيكل، أخصائي تخاطب، تحدثت فيها عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحقهم في الزواج وتأهيلهم لذلك من خلال اهتمام الأسرة المبكر، حتى يعتمد على نفسه ويتحمل المسؤولية ويصبح شخص فعال في المجتمع،  وأكدت على أن القانون يكفل للشخص المعاق حقة في الزواج، وأشارت إلى إهتمام الدولة بذوى الإحتياجات الخاصة وتوفير فرص عمل ملائمة لهم في جميع المجالات.

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