الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للعام الثاني على التوالي

«شباب بتحب مصر» تحتفل بيوم الأرض العالمي في ظل كورونا

يوم الأرض العالمي
يوم الأرض العالمي

تحتفل مؤسسة شباب بتحب مصر كعادتها في 22 أبريل من كل عام بيوم الأرض العالمي، ومن المعروف أن يوم الأرض هو حدث سنوي يُحتفل به في جميع أنحاء العالم في هذا اليوم لإظهار الدعم لحماية البيئة.
 

ونظمت المؤسسة مجموعة من الفاعليات والمبادرات احتفالًا بهذا اليوم تمثلت في إطلاق مبادرة (مياه مستدامة) مارس الماضي، إيمانًا من المؤسسة بأهمية ملف المياه و دور مؤسسات المجتمع المدني في رفع وعى المواطن للفاظ على الماء.
 

وفي بداية شهر رمضان الكريم أطلقت المؤسسة مبادرة (رمضان جرين ) التي تهدف لنشر التوعية البيئية والحد من السلوكيات المضرة بالبيئة والمناخ و بالصحة وإهدار الموارد وزيادة الاستهلاك.


وفي أسبوع الأرض نظمت المؤسسة عدد من حملات التنظيف المصغرة للمساهمة في تنظيف شوارع وميادين في أماكن مختلفة في مصر مثل (شبرا، البحيرة، ملوي، الرحاب، الأقصر).

الاحتفال في ظل وباء كورونا 

 

وقالت سوسن العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب بيحب مصر، إن الاحتفال بيوم الأرض هذا العام يأتي للعام الثاني على التوالي في ظل ظاهرة وباء كورونا الذي يؤثر على البشرية نتيجة للسلويات الخاطئة من الانسان، والتعامل مع الكثير من ملفات البيئة.
 

وأوضحت لـ"الدستور"، أن عدم الاهتمام بالنظافة والتعدي على الحياة البرية في العالم جعلنا أن نصل إلى أن تنتفض الأرض لاستعادة رونقها وبريقها، منوها أن مؤسسة شباب بتحب مصر أطلقت حملة “ramadan green” في عام 2021 للحفاظ على كوكب الأرض.
 

مؤسسة شباب بتحب مصر شباب بتحب مصر يوم الأرض العالمي حماية البيئة البيئة

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