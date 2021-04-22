«الأوروبي لإعادة الإعمار»: نتطلع للعمل مع مصر في برنامج المدن الخضراء

خلال توقيع 3 مذكرات بيم القطاعين العام والخاص

قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك الأوروبي يتطلع للعمل مع مصر في تنفيذ البرنامج الرائد للمدن الخضراء، لدعم تطوير البنية التحتية مع مراعاة المعايير البيئية، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للسكان.

وأضافت باسو، أن المساهمات التي يوفرها شركاؤنا من بينهم صندوق التعاون الفني TaiwanBusiness-EBRD، وحكومة النمسا، عبر صندوق CREATE الذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعتبر أساسية في توفير الدعم اللازم لتنفيذ خطط العمل المدن الخضراء في مصر.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تمويل تنموي و3 مذكرات تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، بمقر وزارة التعاون الدولي، بهدف تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمدن المستدامة، ودعم الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص للتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الزيارة التي تقوم أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، والتي تعد الزيارة الخارجية الأولى لها للمنطقة عقب انتخابها رئيسة للبنك في أكتوبر الماضي.

وبدأت رئيسة البنك الأوروبي زيارتها لمصر، أمس الأربعاء، حيث استقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى "باسو" على انتخابها كأول سيدة تشغل منصب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معربا عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً في ضوء الدور الهام الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر.

كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة مسيرة التعاون المثمر مع البنك الأوروبي، دعماً لأهداف مصر وأولوياتها التنموية، من خلال الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك للسنوات الخمس القادمة، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وضمن فعاليات الزيارة تفقدت رئيسة البنك الأوروبي برفقة وزيرة التعاون الدولي مسرعة الأعمال فلك ستارت ابس، إحدى مسرعات الأعمال، المدفوعة من شركة مصر لريادة الأعمال والابتكار.