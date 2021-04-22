الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ضمن السهرات العربية والإسلامية في رمضان

تراث وفنون باكستان على مسرح الأوبرا الصغير السبت

الأوبرا
الأوبرا

تبدأ السهرات العربية والإسلامية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ضمن برنامجها الفني والثقافي خلال شهر رمضان المعظم.

ومن المقرر أن يقام حفل بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة، في التاسعة مساء السبت 24 أبريل الجاري على المسرح الصغير، ويبدأ بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، يليه مجموعة من العروض الفلكلورية التي تمثل جانبا من التراث الباكستاني إلى جانب بعض الأعمال الغنائية والموسيقية التي تعبر عن ألوان الفنون المحلية.

يشار إلى أن السهرات العربية والإسلامية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان المبارك تأتى تأكيدا على الروابط الثقافية والفنية القوية بين مصر ودول العالم.

أنشطة الأوبرا الرمضانية

 

يشهد برنامج أنشطة الأوبرا الرمضانية مجموعة من العروض المميزة لنجوم الموسيقى والغناء، إلى جانب مشاركات لعدد من الدول العربية والإسلامية التي تحتفل بالشهر المعظم في مصر.

ومن المقرر أن تستمر دار الأوبرا المصرية في تقديم فعالياتها الرمضانية على مسرح النافورة، وكافة مسارح الأوبرا في الإسكندرية ودمنهور، خلال الشهر المبارك، فضلًا عن فعالياتها في باقي محافظات الجمهورية، لنشر المعرفة، ورفع الوعي لدى المواطنين.

وتشارك دار الأوبرا في فاعليات المسارح المتنقلة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، والتي أطلقتها الهيئة في الشهور الماضية بالمحافظات المصرية وحققت نجاحًا كبيرًا.

البرنامج الفني والثقافي لدار الأوبرا

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد اعتمدت البرنامج الفني والثقافي لدار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان، والذى يقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وأضاف رئيس دار الأوبرا،  أن البرنامج ينفذ تحت إشراف الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه ويضم 27 عرضا، يبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساء، ويتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية تسمو بالمشاعر والوجدان، بالإضافة إلى فرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا.

دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر السهرات العربية والإسلامية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأوبرا أنشطة الأوبرا الرمضانية

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