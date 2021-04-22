الخميس 22 أبريل 2021
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تقارير ومتابعات

«طلاب الثانوية دفعة كورونا».. أولياء الأمور يستغيثون بوزارة التعليم

طلاب
طلاب

دشن أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي هاشتاج «طلاب الثانوية دفعة كورونا» لتوجيه استغاثة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


وطالب أولياء أمور طلبة الشهادة الثانوية العامة، بإلغاء آخر وحدتين من كل مادة نظرا لضيق الوقت، حيث تأخر العام الدراسى أكثر من شهر، وكذلك بسبب طول المناهج الدراسية للثانوية العامة وتعدد مصادر المعرفة لكل مادة منها على بنك المعرفة المطلوب من الطالب الإلمام بمحتواه، كما تم إضافة جزء كبير من منهج 2 ثانوي الملغي السنة الماضية بسبب كورونا على مناهج ثالثة ثانوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط" الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.

وأوضحت الوزارة أن 574 ألف طالب/طالبة استطاعوا الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت للتأكد من سلامتها وفحصها، فضلاً عن إجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس"local"  وكذلك المتاحة على "cloud" الحوسبة السحابية، مع قياس كفاءة شرائح البيانات "4G"، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أى مشكلات فى الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفنى الموجود فى المديريات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استمرار عملية فحص أجهزة الطلاب والشبكات خلال اليوم الثاني والثالث للاختبار، والمقرر عقدها يومي 20 و22 أبريل الجاري، للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام.

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