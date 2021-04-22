التصريح بدفن الأب والابن الثاني في حريق شقتهم بحلوان

عقب يوم من إصابتهما بحروق

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، التصريح بدفن أب ونجله توفيا في حريق شقتهم في منطقة عرب الوالدة، عقب يوم من إصابتهم ليلحق بالأبن الأكبر، وتسليم الجثث لذويها.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة حلوان، وعلي الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق والسيطرة على النيران وإخمادها.

وبفحص الشقة تبين مصرع طفل يدعي "أشرف"، واصابة والده "عبد الشافي"، وشقيقه "اياد"، ودخولهما في غيبوبة بسبب سوء حالتهما، وتوفيا المصابين داخل المستشفي بعد مرور يوم على الحادث متأثرين بإصابتهما بحروق من الدرجة الأولى.

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، والتى ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.

ومن تلك القواعد أن يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، تعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفرده على رقم 180، يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، علم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والتربيزات، لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء، إذا كانت هناك مثل هذه الفرصة ، فاهرب من المنزل إلى الشارع، يجب الخروج من الشقة سيراً على الأقدام، لا تستخدم المصعد يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود كمية كبيرة من الدخان، من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة ، ملابس)، علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى المخرج من الغرفة، لا تفتح النوافذ والنوافذ - الهواء النقي سيزيد من الاحتراق.