ألمانيا تخطط لشراء 30 مليون جرعة من "سبوتنيك V" ورسيا تسلم 100 ألف لإيران

أعلن رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفيدرالية الألمانية، ميخائيل كريتشمر، أن بلاده تخطط لشراء ما يصل إلى 30 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال كريتشمر، في تصريحات اليوم الخميس، إن عمليات شراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد ستتم عند موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على استخدامه.

وأشار رئيس وزراء ساكسونيا إلى أن عمليات شراء "سبوتنيك V" قد تتم في يونيو ويوليو وأغسطس من العام الجاري.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن خبراءها التقنيين بالتعاون مع زملائهم من وكالة الأدوية الأوروبية سيطلقون في مايو القادم جولة جديدة من مراجعة لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وسلمت روسيا، اليوم، لإيران الدفعة السادسة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، والمكونة من 100 ألف جرعة.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن الدفعة السادسة من اللقاح الروسي وصلت إلى إيران وتحتوي على 100 ألف جرعة، مشيرة إلى أن سفير إيران لدى روسيا، كاظم جلالي، أكد إرسال شحنة سادسة تحتوي على 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى إيران.

وأضاف جلالي أن بلاده تسلمت حتى الآن 620 ألف جرعة من اللقاح الروسي.

وبشأن إرسال الجرعات المتبقية من اللقاح الروسي وفق العقد الموقّع بين طهران وموسكو، والذي يتضمن مليوني جرعة، أوضح جلالي قائلا: "نحن دائما على اتصال مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي لإرسال ما تبقى من جرعات اللقاح إلى إيران في أسرع وقت ممكن".