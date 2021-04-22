ارتفاع جديد.. ماذا حدث لمعدل كورونا اليومي في مصر؟

ارتفاع ملحوظ

أعلنت وزارة الصحة بالأمس تسجيل 46 وفاة و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، معلنة عن وصول إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 12866 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 218902 حالة إصابة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 164803 حالة شفاء منذ تفشي الجائحة في مصر خلال مارس العام 2019، ولازالت مصر تتلقى لقاحات كورونا إذ اتفقت مع شركة "سينوفاك" الصينية على شراء 20 مليون جرعة من لقاحها وتستلم 500 ألف جرعة هذا الشهر.

ويتضح من خلال البيان اليومي الخاص بوزارة الصحة المصرية خلال الإسبوع الماضي أن الأعداد في تزايد لاسيما أعداد الإصابات.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي حصاد إسبوعي للإصابات والوفيات التي نتجت عن فيروس كورونا خلال الإسبوع الماضي.

سجلت مصر يوم الخميس الماضي 831 حالة إصابة و44 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات 212 ألف و961 حالة إصابة، بينما جملة الوفيات وصلت إلى 12 ألف و570 حالة، فيما وصلت أعداد الشفاء إلى 161 ألف و 013 حالة منذ ظهور كورونا.

بينما يوم الجمعة التالي، سجلت 837 حالة إصابة جديدة و41 حالة وفاة، ليكون إجمالي الإصابات 213 ألف و789 حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 12 ألف و611 حالة وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 161 ألف و470 حالة شفاء.

وشهد يوم السبت الماضي ارتفاع جديد، حيث سجلت مصر 841 حالة إصابة و42 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الإصابات 214 ألف و639 حالة إصابة، بينما الوفيات بلغت 12 ألف و653 حالة، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 162 ألف و170 حالة شفاء.

واستمرت الزيادة في يوم الأحد الماضي، حيث سجلت 845 حالة إصابة و41 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 215 ألف و484 حالة إصابة، بينما الوفيات تبلغ 12 ألف و694 حالة، فيما وصل معدل الشفاء إلى 162 ألف و714 حالة شفاء.

أما يوم الإثنين، سجلت مصر 850 حالة إصابة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الإصابات 216 ألف و334 حالة، بينما الوفيات بلغت 12 ألف و738 حالة، فيما وصل تعداد حالات الشفاء إلى 163 ألف و479 حالة شفاء.

بينما أول أمس الثلاثاء، سجلت مصر 852 حالة إصابة جديدة بالفيروس و40 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 217 ألف و186 حالة، بينما الوفيات بلغت 12 ألف و778 حالة وفاة، فيما بلغ معدل الشفاء 163 ألف و812 حالة منذ ظهور جائحة فيروس كورونا.

يذكر أنه قبل أيام من حلول شهر رمضان حذرت وزارة الصحة من التجمعات العائلية في شهر رمضان، مؤكدة أن الزحام وعدم التباعد والتزاور يرفع فرص نقل العدوى مطالبة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأعلنت الوزارة عن رصدها ارتفاعات يومية فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا يصل قراية الـ 10% يوميًا، مؤكدة على ضرورة الالتزام خلال شهر رمضان بكل إجراءات مكافحة العدوى، التى منها الكمامة والتباعد وتطهير الأسطح وغسيل اليد.