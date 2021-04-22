«ليالي سيد درويش» أبرزها.. فعاليات اليوم الثالث من معرض فيصل للكتاب

تنطلق فعاليات اليوم الثالث من معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب، اليوم الخميس، بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بمنطقة فيصل، والذي من المقرر أن يستمر حتى 18 رمضان الجاري، يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشر منتصف الليل.

وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" فعاليات اليوم من معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب:

- برنامج اليوم الثالث من معرض فيصل للكتاب

أولا: المسرح

ليالي سيد درويش – مسرح الشمس (البيت الفني للمسرح) من 9 إلى 10 مساء.

ثانيا: ورش حكي

رمضان جانا – حكايات تراثية رمضانية مع مروة الشريف من 9 إلى 10 مساء.

حكاية العبور العظيم – اللواء محمد حسن الصول – د. أشرف قادوس (مركز توثيق وبحوث أدب الطفل) من 10 ونصف إلى 11 ونصف مساء.

ارسم شخصيتك الكارتونية مع هشام السعيد

ثالثا: ورش فنية

ورشة همسة للرسم – مسرح الشمس (البيت الفني للمسرح).

تعليم اللغة الهيروغليفية.

ورشة رسم حر.

شخصيات مصرية عالمية.

وتعقد الورش يوميا من 9 إلى 12 مساء، بالإضافة إلى وجود ورش يومية كـ (تلوين - رسم حر - إعادة تدوير المخلفات – أورجامي).

تفاصيل المعرض

يذكر أن معرض فيصل للكتاب يقام على مساحة 8000 متر مربع، ويقام بمشاركة 42 دار نشر إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، ومؤسسة دار المعارف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وسور الأزبكية ويصاحبه برنامجا للعروض الفنية المتنوعة بالإضافة إلى ورش عمل خاصة بالأطفال، كما يضم احدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل.

افتتاح معرض فيصل

كانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد افتتحا فعاليات معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بأرض الهيئة بشارع فيصل بالطالبية والذي يستمر حتى 18 رمضان، وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأبدت وزيرة الثقافة سعادتها بإقامة المعرض بعد أن توقف العام الماضي نتيجة جائحة فيروس كورونا ووجهت الدعوة لأهالي منطقة فيصل ومحافظة الجيزة لزيارته وحضور الفعاليات والأنشطة المصاحبة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أنه تحددت أسعار مخفضة لجميع العناوين المعروضة وأمهات الكتب تبدأ من جنيه واحد وحتى 20 جنيها لكافة إصدارات وزارة الثقافة ودور النشر المشاركة تشجيعا للمواطنين على المعرفة التي تساهم في تنمية الوعى وبناء الإنسان.

وأضافت أن توفير الإصدارات بأسعار مخفضة يأتي ضمن مبادرة ثقافتك كتابك التي يضمها مشروع "الثقافة بين إيديك"، وسيتم تنفذيها في العديد من معارض الكتاب التي تقيمها وزارة الثقافة خلال الفترة القادمة بمختلف أرجاء مصر، كما أثنت على برنامج الأنشطة الفنية والفكرية المتنوعة المصاحب للمعرض والتي تناسب جميع الشرائح العمرية وذوي القدرات الخاصة.