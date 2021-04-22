قصور الثقافة تحتفى بليالى رمضان فى الوادى الجديد

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، بدأت الفعاليات بأمسية شعرية لنادي أدب البادية بغرب الموهوب ببيت ثقافة القصر وقدم الشعراء العديد من القصائد منهم الشعراء محسن محمد أحمد، على محمد أحمد، أحمد محمد أحمد، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين بالفرافرة وذلك بقرية عمر بن الخطاب.

وأقيمت سهرة رمضانية بمركز شباب الغرغور الغربية لبيت ثقافة الجديدة، تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان "المشروعات الصغيرة ودورها فى الارتقاء بالمستوى المعيشي" حاضرها أحمد ذكي، بجانب فقرة إنشاد دينى مع المنشد الشيخ ممدوح مهدي، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للأطفال وتدريبهم على التعبير عن حلول الشهر الكريم بالرسم والتلوين.

تضمنت الاحتفالات قافلة رمضانية بمركز البشندى قام بها بيت ثقافة بلاط، وعقد محاضرة ثقافية بعنوان "هل يصبح فيروس كورونا مستقبلا من الفيروسات المتوطنة" حاضرها د. على عبد السلام، بجانب فقرة إنشاد دينى، وإقامة مسابقة للمواهب وتوزيع جوائز فورية للفائزين، بالإضافة إلى أمسية شعرية لنادى أدب الداخلة منهم أحمد دياب، أبوعاشور مصطفى، عاطف حسن، إسلام أحمد.

كما نظم بيت ثقافة القصر احتفالية رمضانية تضمنت محاضرة بعنوان "لذة الصيام فى رمضان" حاضرها سبع حمد وفقرة إنشاد دينى، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للأطفال، كذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب ببغداد سهرة رمضانية بمركز شباب عدن تضمنت محاضرة بعنوان "رمضان بدايتي" حاضرها القذافي سليم، وفقرة إنشاد دينى للمنشد حسين عبد العال، بجانب ورشة فنية رسم وتلوين للأطفال.

وأقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، احتفالا بشهر رمضان المعظم بفرع ثقافة المنيا، حيث قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية كوكتيل من الأغانى منها، مرحب شهر الصوم جماعى، هلت ليالى فتحى أحمد، سحب رمشه لحسام على صبرى، الهى ما أعظمك لنيجار خالد، سبحة رمضان، والفرقة من تدريب المايسترو أحمد دسوقى، بجانب ورشة "لعمل مفارش من الشرائط" بالوحدة المحلية بقرية البرجاية، تدريب حنان محمد عبد التواب، منى خليفه، حنان مخلوف، وقدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم رسوم متحركة للأطفال بعنوان "وحوى ياوحوى"، بجانب ورشة فنية عن فانوس رمضان احتفالا بشهر رمضان الكريم من بشير محمد، كما أعد بيت ثقافة بنى مزار محاضره تثقيفية بعنوان "توجيهات للصائمين" قدمتها الدكتورة لبني عبد العظيم أستاذ علم الحديث بكلية الدراسات الاسلامية.