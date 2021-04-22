الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المحتاجة ببني سويف

التوزيع
التوزيع

واصلت جمعية الأورمان، اليوم الخميس، توزيع كراتين المواد الغذائية المقرر توزيعها فى محافظة بني سويف على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن المحافظة تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

 

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الأورمان في سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى ويتم التوزيع تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظات .

 

وأوضح مدير عام الأورمان أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة بني سويف يشمل جميع مراكز المحافظة.

 

يذكر أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل عدة سنوات، وضاعفت مؤخرًا الكميات التى كانت توزعها سنويًا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا .

 

ومن ناحية أخرى أعلنت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن ببنى سويف، توزيع 8000 آلاف وجبة على الأسر الأكثر احتياجًا ودور الرعاية، منذ اليوم الثانى لشهر رمضان وحتى الان، ضمن مبادرة "فطارك وسحورك" التي تنفذها المديرية، بواقع 1000 وجبة يوميًا، منذ اليوم الثاني لشهر رمضان.

 

وكشفت وكيل وزارة التضامن ببنى سويف، أن المديرية قامت، في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، بالبدء في تجهيز الوجبات الساخنة من خلال 10 مطابخ تابعين للمديرية بواقع 10 آلاف وجبة يوميًا يتم تجهيزها وتغليفها بورق حرارى لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة.

بني سويف سويف اورمان كراتين

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