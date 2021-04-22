وكيل «صحة الغربية» يتفقد سير العمل بمستشفى حميات المحلة

للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، مستشفى حميات المحلة، ورافقه الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات ، وحامد أبو الدهب، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، لمتابعة سير العمل والالتزام بتعليمات تنفيذ بروتوكول العلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتوفر المستلزمات والواقيات الشخصية ، وتواجد الطاقم الطبي وتنفيذ الخطة التمريضية.

- زيادة أسرة العناية المتوسطة والمركزة

كما تفقد قسم الاستقبال والعناية المركزة، والمتوسطة والداخلي ، وعمل استبيان للمرضى عن الخدمة المقدمة ورضاهم عن الخدمة، ووجه الشكر الى إدارة المستشفى لزيادة عدد أسرة العناية المتوسطة الى 68 سريرا، ووصول عدد أسرة العناية المركزة إلى 18 سرير، وكذا الطاقم الطبي للمجهود المبذول وتقديم خدمة متميزة لمرضى كورونا وزيادة نسبة الشفاء لحالات فيروس كورونا المستجد.

- اتخاذ كافة الإجراءات في واقعة التعدي على أطباء صدر المحلة



وعلي جانب آخر أعلن وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجهت باتخاذ كافة الإجراءات والتحرك السريع، عقب علمها بواقعة التعدي على أطباء وتمريض مستشفى صدر المحلة من قبل أهلية مريضة، وقامت بالتواصل مع المديرية للتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم المستشفى

كما تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تداعيات واقعة الاعتداء على المستشفى، والتواصل مع مدير أمن الغربية لمعرفة ما تم في هذه الواقعة، والتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم المستشفى، مؤكدا على أنه يولى اهتمامًا كبيرًا بالواقعة، وعدم التهاون في حق الأطباء.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الوزيرة طالبت الأطباء باتباع الإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لاعتداء أثناء تأدية عملهم، وهى: البقاء بالمستشفى وعدم مغادرتها لأى سبب وتحرير محضر يكون باسم المستشفى التي حدثت بها الواقعة، ويتم تحريره باسم مدير المستشفى أو من ينوب عنه.

- تفاصيل الواقعة

وأوضح "عبد الناصر"، أن الواقعة تعود عندما قام أهلية مريضة بالتعدي علي الطاقم الطبي، فور الكشف على المريضة والتشخيص بإصابتها بفيروس كورونا وأنها تحتاج لعزل منزلي لاستقرار حالتها ولا يستدعي دخولها للمستشفى، فقام أهلية المريضة بتكسير الاستقبال والتعدي بالضرب على الطاقم الطبي.



و أشار إلى أنه قام بالتواصل مع إدارة المستشفي للاطمئنان على الطاقم الطبي، وتقديم كل الدعم لهم، وتم تحرير مذكرة بالواقعة فى قسم المحلة الكبري ، وتم إرساله إلى النيابة العامة.

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