الخميس 22 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا

وكيل «صحة الغربية» يتفقد سير العمل بمستشفى حميات المحلة

صحة الغربية
صحة الغربية

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، مستشفى حميات المحلة، ورافقه الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات ، وحامد أبو الدهب، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، لمتابعة سير العمل والالتزام بتعليمات تنفيذ بروتوكول العلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتوفر المستلزمات والواقيات الشخصية ، وتواجد الطاقم الطبي وتنفيذ الخطة التمريضية.

- زيادة أسرة العناية المتوسطة والمركزة

كما تفقد قسم الاستقبال والعناية المركزة،  والمتوسطة والداخلي ، وعمل استبيان للمرضى عن الخدمة المقدمة ورضاهم عن الخدمة، ووجه الشكر الى إدارة المستشفى لزيادة عدد أسرة العناية المتوسطة الى 68 سريرا، ووصول عدد أسرة العناية المركزة إلى 18 سرير، وكذا الطاقم الطبي للمجهود المبذول وتقديم خدمة متميزة لمرضى كورونا وزيادة نسبة الشفاء لحالات فيروس كورونا المستجد.

- اتخاذ كافة الإجراءات في واقعة التعدي على أطباء صدر المحلة


وعلي جانب آخر أعلن وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجهت باتخاذ كافة الإجراءات والتحرك السريع، عقب علمها بواقعة التعدي على أطباء وتمريض مستشفى صدر المحلة  من قبل أهلية مريضة، وقامت بالتواصل مع المديرية للتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم المستشفى

كما تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تداعيات واقعة الاعتداء على المستشفى، والتواصل مع مدير أمن الغربية لمعرفة ما تم في هذه الواقعة، والتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم المستشفى، مؤكدا على  أنه يولى اهتمامًا كبيرًا بالواقعة، وعدم التهاون في حق  الأطباء.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الوزيرة طالبت الأطباء باتباع الإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لاعتداء أثناء تأدية عملهم، وهى: البقاء بالمستشفى وعدم مغادرتها لأى سبب وتحرير محضر يكون باسم المستشفى التي حدثت بها الواقعة، ويتم تحريره باسم مدير المستشفى أو من ينوب عنه.

- تفاصيل الواقعة

وأوضح "عبد الناصر"، أن الواقعة تعود عندما قام أهلية مريضة بالتعدي علي الطاقم الطبي، فور الكشف على المريضة والتشخيص بإصابتها بفيروس كورونا  وأنها تحتاج لعزل منزلي لاستقرار حالتها ولا يستدعي دخولها للمستشفى، فقام أهلية المريضة بتكسير الاستقبال والتعدي بالضرب على الطاقم الطبي.


و أشار إلى أنه قام بالتواصل مع إدارة المستشفي للاطمئنان على الطاقم الطبي، وتقديم كل الدعم لهم،  وتم تحرير مذكرة بالواقعة فى قسم المحلة الكبري ، وتم إرساله إلى النيابة العامة.

3B60B672-DC98-4786-BC60-E2DB2BF59319
3B60B672-DC98-4786-BC60-E2DB2BF59319
4F6DB3F9-0F22-4951-AF3D-46E0F760C8C9
4F6DB3F9-0F22-4951-AF3D-46E0F760C8C9
B8AC9865-6A32-4622-B3F0-DF56E80ECB95
B8AC9865-6A32-4622-B3F0-DF56E80ECB95
67ED6400-4C03-400E-8DBA-756D42E857E7
67ED6400-4C03-400E-8DBA-756D42E857E7
F1612479-0819-4E95-B91C-1ED5148EBF11
F1612479-0819-4E95-B91C-1ED5148EBF11
وزارة الصحة وكيل الوزارة وكيل وزارة الصحة فيروس كورونا العناية المركزة هالة زايد صحة الغربية التواصل الواقعة العلاج مستشفيات مستشفي المحلة أسرة العناية المركزة

الأكثر قراءة

«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»

ذُكرت في «الاختيار 2».. دور الإرهابية كريمة الصيرفي في «التخابر مع دولة أجنبية»

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

بينهم مصريون.. أسماء الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2021

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمود خليل يكتب: رأس الفيل.. والترجمان المسكين

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الخوف.. الفكرة الهلامية السوداء.. والأغراض السياسية!

ماجد حبته

حصاد زيارة ليبيا

مهدى مبارك

مهدى مبارك يكتب.. ليالى الأنس فى فيينا.. البحث عن الله يبدأ «يوم الوقفة»

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الانتخابات الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم

19 وفاة و1652 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الضغط يشتد على المسعفين ومتعهدي الدفن في غزة مع ارتفاع حالات كورونا