الخميس 22 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحذر من تسارع وتيرة تغير المناخ على الصعيد العالمي

منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

حذرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم من تسارع وتيرة تغير المناخ على الصعيد العالمي، لافتة إلى ظهور آثار قوية في جنوب شرق أوروبا مع تزايد وتيرة وشدة موجات الحرارة والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات.

وأوضح تقرير صادر عن المنظمة أوروبية اليوم /الخميس/ بالتعاون مع مؤسسة أديلفي البحثية -ومقرها برلين- أن تغير المناخ يعد عاملًا مضاعفًا للمخاطر ويؤثر على الاقتصادات والبيئة والمجتمعات في جنوب شرق أوروبا بطرق معقدة، لافتا إلى أن التقييم الإقليمي لجنوب شرق أوروبا يكشف عن حجم التداعيات الأمنية لتغير المناخ.

ونبه التقرير إلى أهمية نتائج المشاورات المكثفة حول تغير المناخ والأمن في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حيث تضمنت هذه المشاورات سلسلة من ورش العمل والدراسات الاستقصائية وشارك فيها أكثر من 80 ممثلاً للهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية من جنوب شرق أوروبا والمنظمات الإقليمية والدولية.

وحدد التقرير سبع مجموعات للمخاطر ذات صلة الخاصة بالأمن والاستقرار الإقليميين بما في ذلك الزراعة والسياحة والطاقة والصحة والغابات كما حدد سبع نقاط جغرافية ساخنة مثل أحواض الأنهار المشتركة والنظم الإيكولوجية الجبلية المشتركة، إضافة إلى تحديين مهمين مشتركين عبر المنطقة وهما تلوث الهواء والهجرة.

وسلط التقرير الضوء على العديد من فرص التعاون الإقليمي التي ينبغي اغتنامها لمعالجة المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ ، مشيرا إلى أن إطلاق التقرير يتزامن مع يوم الأرض والذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس.

واعتبر التقرير أن تغير المناخ هو أحد أهم القضايا في عصرنا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يمكن أن يتحول أيضًا إلى قضية أمنية عندما تتفاعل قضايا المناخ مع ضغوط أخرى مثل التنمية الاقتصادية غير المتكافئة وعدم المساواة الاجتماعية.

منظمة الأمن التعاون الأوروبي الصعيد العالمي تغير المناخ المناخ

الأكثر قراءة

ذُكرت في «الاختيار 2».. دور الإرهابية كريمة الصيرفي في «التخابر مع دولة أجنبية»

بينهم مصريون.. أسماء الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2021

«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمود خليل يكتب: رأس الفيل.. والترجمان المسكين

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الخوف.. الفكرة الهلامية السوداء.. والأغراض السياسية!

ماجد حبته

حصاد زيارة ليبيا

مهدى مبارك

مهدى مبارك يكتب.. ليالى الأنس فى فيينا.. البحث عن الله يبدأ «يوم الوقفة»

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

19 وفاة و1652 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الضغط يشتد على المسعفين ومتعهدي الدفن في غزة مع ارتفاع حالات كورونا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا فى القدس المحتلة