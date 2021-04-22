700 مليون جنيه لتطوير كهرباء جنوب سيناء منذ يوليو 2014

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن حجم تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء التابع لشركة القناة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 بلغ 700 مليون جنيه.



وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وفى نطاق قطاع جنوب سيناء والذي يضم كل من أبورديس، نويبع، شرم الشيخ، راس سدر، طورسناء، وسانت كاترين والمناطق المحيطة بهم والتى تضم حوالى 30 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالي 94 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالي 50 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة، حيث تم إحلال وتجديد:

-16 محول وأكشاك قدرات مختلفة.

-500 عامود جهد متوسط.

1-30 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

-40 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

-801 عامود جهد منخفض.

-300 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

-20 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

-51 صندوق توزيع جهد منخفض.



وتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع جنوب سيناء بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 650 مليون جنيه متمثلة في:

-مشروع تغذية محطة تحليه مياه الطور.

-رفع التعارضات لتوسعة طريق النفق/شرم الشيخ الجديد.

- مشروع تغذية جامعة الملك سالمان شرم الشيخ/الطور/راس سدر.

- مشـروع تغذية متحف شرم الشيخ.

- توصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة راس نصرانى بشرم الشيخ.

- توصيل التيار الكهربائي لمشروع 6 تجمع بدوى تنموي بجنوب سيناء

- مشروع تغذية مصنع الكاولـين بشرم الشيخ.

- جارى توصيل التيار الكهربائى لتغذية مشروع 148 عمارة بمدينة طور سيناء

- جارى توصيل التيار الكهربائى لتغذية مشروع الاسكان الاجتماعى بمدينة ابو زنيمة

- جارى توصيل التيار الكهربائى للمشروع الاستراتيجى لخزانات الزيت التابع لشركة السويس للزيت برأس بدران (جنوب سيناء).



وتأتي هذه الأعمال تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للاهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على أرضها.

