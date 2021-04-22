«ميناء الإسكندرية» تحقق طفرة في حركة السفن والبضائع في مارس

زيادة إجمالي البضائع المتداولة 3,1%

تمكنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من تحقيق طفرة ملحوظة في كل من حركة السفن وكميات البضائع المتداولة خلال شهر مارس 2021، مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت نسبة الزيادة خلال شهر مارس 2021 فيما يتعلق بإجمالي حركة السفن 9,5% بالمقارنة بشهر مارس من عام 2020، ومن بين أبرز أنواع السفن التي شهدت زيادات كبيرة سفن البضائع العامة بنسبة زيادة تصل إلى 11,8% وكذا سفن الصب السائل بنسبة 7%.



وفي ذات السياق فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي البضائع المتداولة 3,1% وفي مقدمتها البضائع المحواه بواقع 19% عن شهر مارس من العام الماضي، كما أن حجم الصادرات قد شهد إرتفاعاً كبيراً بلغ 33% بواقع 1,6 مليون طن بضائع ومن بين تلك الصادرات بضائع الصب السائل من المواد البترولية والتي شهدت زيادة بلغت 13%.



وعلى جانب آخر فقد شهدت هيئة ميناء الإسكندرية خلال شهر واحد زيادة كبيرة في الحركة الملاحية وذلك خلال شهر مارس من العام الجاري عن شهر فبراير من ذات العام بنسبة بلغت 11,7%.



وترجع تلك الزيادة إلى المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية لالتزام السفن بتنفيذ المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ وكذا سرعة معدلات دوران الأرصفة وتقليل فترات الانتظار والتراكي للسفن في ظل توجيهات الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، والذي شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد نحو الحفاظ على معدلات الزيادة المحققة في حركتي التداول والملاحة بل وتعزيزها خلال الأشهر القادمة مع الالتزام بكافة معايير الأمن والسلامة والبيئة.

وفي نفس السياق انتظمت حركة الملاحة والبضائع بالهيئة العامة لمينائي الإسكندرية، والدخيلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 155370 طنا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1245 حاوية مكافئة.



و فى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 32 سفينة، بينما عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 37 سفينة ما بين سفن بضائع عامة و بترول و حاويات، كما تم دخول و خروج عدد 10464 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.



وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية للمحافظة على نظافة المسطح المائي و الأرضى.



وانتظمت حركة الملاحة والبضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 149 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1437 حاوية مكافئة.