كيف استفادت «اعتماد» بنت كفر الشيخ من برنامج «فرصة»

“اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك”.. جملة بدأت بها اعتماد، الحديث عن قرارها البدء في مشروع خاص بها هي وأسرتها بدلا من العمل بـ"اليومية" عند الآخرين.

وقالت: “وضعت هذه الجملة قدام عنيا وبقت مبدأ في حياتي”

وأضافت “أنا اعتماد من محافظة كفر الشيخ.. ربنا رزقني ببنتين وولد.. وأنا زي أي ست بحلم إن حياتي وحياة أولادي تبقى مستقرة.. علشان كدة بجري على لقمة عيشي.. كنت بشتغل في المصانع باليومية .. شغلي في المصانع كان يوم أه و 10 أيام قاعدة في البيت”.

وتابعت "في يوم.. جالي "فرصة".. وكانت فرصة مهمة بالنسبالي لما عرفت من مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ عن مشروع سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني.. والذي يقدمه برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي.. برنامج “فرصة” وفرلي كل الإمدادات اللازمة في البداية وساعدني علشان أقدر أنجح"



ووصفت اعتماد حالتها قبل المشروع وبعده قائلة “حالتي المادية قبل المشروع ماكنتش مستقرة وكنت دايما شايلة الهم.. لكن المشروع ده كان وش الخير عليا.. دلوقتي شغلي خلاني مستقرة وبكسب منه وكمان أهم حاجة إن مشروعي في البيت".

وعن آمالها وطوحاتها قالت “أنا نفسي مشروعي يكبر لأنه فرق في حياتي وحياة أولادي.. إللي أي حاجة بيطلبوها دلوقتي بقدر أوفرها لهم”.

وتعمل وزارة التضامن على تشغيل القادرين على العمل من الفئات المستحقة للدعم ، ودفعهم للانتقال من الحماية إلى الإنتاج، ومن الاتكالية للاستقلالية في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد المحلي.

برنامج فرصة

ويستهدف برنامج فرصة المستفيدين الحاليين من برنامج تكافل وكرامة والأسر المرفوضة أو الموقوفة من برنامج تكافل وكرامة والذين يقدر عددهم بنحو 13 مليون شخص.

وتمتلك الوزارة قاعدة بيانات تتضمن 30 مليون شخص، كما أنها تعتزم دراسة وعمل مسح احتياجات المحافظات من المشروعات حسب كل منطقة، ووضع نماذج أعمال تجمع عددا من الشباب القادرين على العمل والمدرجين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية والمهمشين لتنفيذ مشروعات جماعية فى تلك المجالات.