الخميس 22 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المستثمرين» تثمن دور الحكومة في النهوض بقطاع الدواء

الدكتور محي حافظ
الدكتور محي حافظ

ثمن الدكتور محي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، دور الحكومة المصرية في النهوض بقطاع الدواء في مصر، مؤكدًا أن الدولة لديها خطة لرفع نسبة الصادرات والحد من الواردات بقدر الامكان، لافتًا إلى أن هذا تم على أرض الواقع.

و تابع حافظ، أن تدشين مدينة خاصة لصناعة الدواء خطوة إيجابية جيدة نحو الحد وتخفيض فاتورة الواردات بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية من منتجات الأدوية، مؤكدًا أن المدينة ستغطى نسبة كبيرة جدًا من احتياجات المصريين من الدواء، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة للشباب حديثي التخرج من كليات الصيدلة.

وأشار رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن المدينة مجهزة بأحدث الأجهزة ومعدات التصنيع التي ستؤدي إلى تسهيل الحصول على الموافقات والمواصفات الأمريكية والأوروبية، موضحًا أنه يجب على أصحاب الشركات بالمدينة الترويج الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة حتى يتم جذب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد حافظ أن مصر استطاعت التقدم في صناعة الأدوية المثيلة وهي أدوية تكافؤ المنتج الدوائي الأصلي في الفعالية ولكنها تباع بأسعار منخفضة مقارنة بالأدوية الأصلية حتى تكون في متناول الجميع، حيث صنفت أنها من أفضل بلدان العالم في تصنيع تلك الأدوية.

وأشار رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن مصر بها 10 شركات عالمية عملاقة في صناعة الدواء منذ 1954، والبدء الفعلي لتصنيع الدواء المحلي كان عام 1936 على يد طلعت حرب، وهذا يدل على أن مصر لديها خبرات تراكمية في صناعة الأدوية منذ سنوات طويلة.

الجدير بالذكر أن مدينة الدواء تقع فى منطقة الخانكة على مساحة 182 ألف متر، وتقام على مرحلتين، الأولى بمساحة 120 ألف متر، وهى عبارة عن جزءين، الأول يضم مصانع إنتاج الأدوية العقيمة على 33 ألف متر، وتتكون من 10 خطوط إنتاج، والثاني  من المرحلة الأولى لمدينة الدواء مخصص للمنطقة العقيمة، ويضم 5 خطوط إنتاج، و المرحلة الثانية من المشروع، فتقع على مساحة 60 ألف متر، وهى مخصصة لمصانع إنتاج الأدوية المعقدة مثل الأورام.

المستثمرين قطاع الدواء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين زيادة الصادرات الواردات مدينة الدواء

الأكثر قراءة

ذُكرت في «الاختيار 2».. دور الإرهابية كريمة الصيرفي في «التخابر مع دولة أجنبية»

بينهم مصريون.. أسماء الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2021

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمود خليل يكتب: رأس الفيل.. والترجمان المسكين

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الخوف.. الفكرة الهلامية السوداء.. والأغراض السياسية!

ماجد حبته

حصاد زيارة ليبيا

مهدى مبارك

مهدى مبارك يكتب.. ليالى الأنس فى فيينا.. البحث عن الله يبدأ «يوم الوقفة»

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

19 وفاة و1652 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الضغط يشتد على المسعفين ومتعهدي الدفن في غزة مع ارتفاع حالات كورونا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا فى القدس المحتلة