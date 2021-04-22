الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من هو ضيف برنامج شيخ الحارة مع الجريئة الحلقة 10

المخرجة إيناس الدغيدي
المخرجة إيناس الدغيدي

مع النجاح الذي حققته الحلقات الأولى من البرنامج، احتل السؤال من هو ضيف برنامج شيخ الحارة مع الجريئة الحلقة 10 محرك البحث العالمي جوجل، وأصبح من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير ضيف الحلقة العاشرة وأبرز ضيوف البرنامج خلال الحلقات القادمة ونبذة مختصرة عن برنامج شيخ الحارة.

 

من هو ضيف برنامج شيخ الحارة مع الجريئة الحلقة 10

 

تحل الراقصة الأرمينية (صوفينار) صافيناز ضيفة الحلقة العاشرة مع المخرجة إيناس الدغيدي التي تقدم برنامج شيخ الحارة خلال موسمه الخامس والذي يعرض عبر شاشة قناة القاهرة والناس، والذي حظى على نسب مشاهدة عالية خلال السنوات الماضية نظرا لجرأة فقرات البرنامج والأسئلة التي توجه إلى الضيف خلال الحلقة أبرزها فقرة شيخ الحارة الذي يواجه الضيف بمجموعة أسئلة ومعلومات عنه غير متوقعة ويضعه في مأزق الإجابة والتوضيح.

 

أبرز ضيوف برنامج شيخ الحارة في موسمه الخامس

 

يستضيف برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة فضائية القاهرة والناس مجموعة مميزة من نجوم الفن وكرة القدم في مصر والوطن العربي خلال الموسم الخامس رمضان 2021 الإجابة عن أبرز تساؤلات الجمهور وشيخ الحارة، أبرزهم الإعلامية ريهام سعيد ونقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر وكابتن مجدي عبد الغني والإعلامية بوسي شلبي والفنانة إلهام شاهين والراقصة صافيناز والفنانة نجوى فؤاد والفنان سعد الصغير وكابتن صالح جمعة، وغيرهم من نجوم الفن.

 

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نبذة عن برنامج شيخ الحارة

 

بدأ برنامج شيخ الحارة أولى حلقاته منذ 5 سنوات، وقدمت موسمين منه الإعلامية بسمة وهبة، وحصل على جائزة أفضل برنامج خلال شهر رمضان لعامي 2017 و 2018 إلى أن قدمته المخرجة إيناس الدغيدي منذ عام 2020 بفكر جديد تحت عنوان " شيخ الحارة والجريئة" والذي يعتمد فكرته على استضافة 30 ضيفا خلال أيام شهر رمضان، وتكشف أسرارا لا يعرفها أحد عن الضيف ووضع أسئلة تحتاج إلى توضيح لذلك بتسأل الجمهور حاليا عن من هو ضيف برنامج شيخ الحارة مع الجريئة الحلقة 10 والأسئلة التي سيواجه بها.

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