انتظام طلاب «تالتة ثانوي» على منصة الامتحانات التجريبية بالوادي الجديد

غرفة عمليات المديرية أجرت محاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات

استأنفت غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، متابعة سير أعمال الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي على "التابلت" للطلاب النظاميين فى يومها الثالث، برئاسة الدكتور ور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على انتظام طلاب المحافظة بالإدارات التعليمية الخمس في الدخول على منصة الامتحانات، والذي يستهدف الاطمئنان على كفاءة أجهزة "التابلت"، ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات وتجربة الأكواد وكلمات المرور التي يستخدمها الطالب فى الامتحانات.

- التشديد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

وأوضح "النيلي" أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من أعمال تطهير وتعقيم اللجان ومراعاة التباعد والمسافات بين الطلاب .

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد الماضي، إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة لشهر أبريل الجاري، حيث تختبر الوزارة جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر "التابلت"، وبأكثر من طريقة لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية شهر يوليو المقبل.

- تفاصيل الاختبار التقني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الاختبار التقني لشهر أبريل لطلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020- 2021، والذي يعقد في الفترة من 18 وحتى 22 أبريل من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، وأكدت أن الامتحان التدريبي يهدف إلى ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة "التابلت".

من جانبه أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نجاح تجربة اليوم ليس في عدم حدوث مشكلات ولكن في الرصد الدقيق لها، مؤكدا أن هناك جيش من المهندسين في وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاتصالات وأجهزة عديدة في الدولة تعمل وراء الكواليس، لرصد كل مشكلة وهو هدف الاختبار التجريبي الأول بأيامه الثلاثة.